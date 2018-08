Rekla mu je: 'Tata moj, ti si heroj'. Onda ju je brutalno ubio

Njegovo držanje na televiziji otkriva aroganciju i nedostatak empatije, komentirala je bivša profilerica FBI-ja slučaj Christophera Wattsa koji je prošloga tjedna šokirao Ameriku. Watts je prijavio nestanak svoje trudne supruge Shanann Watts i njihovih kćeri Belle (4) i Celeste (3). Dva dana kasnije, priznao je policiji da ih je on ubio.

Tijela njegove supruge i dviju kćeri pronađene su na zemljištu naftne bušotine kompanije Anadarko Petroleum u kojoj je Christopher Watts radio. Djevojčice je navodno bacio u tank za naftu kako bi prekrio miris raspadajućih tijela.

'Ovo je noćna mora...'

Shanann je nestala u ponedjeljak nakon što se vratila s poslovnog puta oko jedan ujutro. Djeca su cijeli vikend bila doma s ocem dok je ona bila na putu. Njezin suprug rekao je da je svoju suprugu vidio oko pet ujutro kada je odlazio na posao.

Kazao je i kako su ostali budni od kad se vratila jer su vodili 'emotivan razgovor', no nije htio objasniti o čemu su točno razgovarali.

Ubojica je u međuvremenu dao srcedrapateljni intervju za TV u kojem je izjavio koliko mu nedostaje njegova obitelj.

Stajao je na trijemu obiteljske kuće i govorio reporterima da nema pojma gdje je njegova obitelj i koliko ga je njihov nestanak potresao.

- Ovo je noćna mora iz koje se ne mogu probuditi - govorio je. Lamentirao je kako mu nedostaju male stvari.

- Nedostaje mi da svojim djevojčicama kažem da pojedu večeru do kraja ili da ih samo promatram dok gledaju crtiće na televiziji - izjavljivao je reporterima.

Neshvatljivi motivi brutalnog umorstva

- Kuća više nije ista. Prošla noć mi je bila vrlo teška. Prošla noć - više ne mogu biti u toj kući, sada kada u njoj više nikoga nema. Želio sam opet vidjeti svoje kćeri kako trče, htio sam da dotrče do mene i sruše me na pod svojim zagrljajima, no to se nije dogodilo. - izjavio je za lokalnu televiziju 9News Tuesday.

Motivi ubojstva nisu razjašnjeni. Od zasad poznatih informacija, obitelj je prije nekoliko godina zapala u financijske poteškoće i prijavila bankrot. Njegova je supruga pronašla unosan posao prodaje dodataka za prehranu i mnogo putovala, dok je Christopher uglavnom čuvao djecu, pa se spekulira da je motiv ubojstva možda ljubomora.

Osim toga, prijatelji ubijene medijima su izjavili da je Shanann sumnjala kako joj je bio suprug nevjeran, no sve to su tek nagađanja.

Ono što u ovoj cijeloj stravičnoj priči daje dodatan jezivi element su video snimke i fotografije obiteljske sreće i sklada, koje ova brutalna umorstva čine još neshvatljivijima.

'Moj tata je moj junak'

U mnoštvu snimki objavljenima na Facebooku ubijene žene, Christopher djeluje kao nježan i brižan otac, koji svojim djevojčicama posvećuje puno vremena i pažnje. U jednom od videa, ubijena djevojčica pjeva pjesmicu svojem tati i naziva ga svojim junakom.

- Moj tata je junak, pomaže mi da odrastem snažna. Čita mi knjige, vezuje cipele, ti si moj junak skroz naskroz. Moj tatice, tatice, volim te - pjeva djevojčica.

U lipnju je Shanann bila kod ginekologa na ultrazvuku, a na Facebooku je tad napisala da je Chris 'najbolji otac koji postoji'.

Druga snimka prikazuje Wattsovu sreću i oduševljenje kada mu je supruga rekla da je trudna s trećim djetetom, dječakom kojem su već odabrali ime Nico.

Kada mu je supruga majicom na kojoj piše 'Ups, opet smo to učinili' priopćila da je u drugom stanju, Chris je rekao: Stvarno? Sjajno... Valjda kad nešto zaista želiš...'

Arogancija i nedostatak empatije

- Kada netko pobije svoju cijelu obitelj i zatim za televiziju izjavi: 'Nemam nikakve veze s tim', takva samouvjerenost u vlastitu sposobnost da možeš zavarati nacionalnu i međunarodnu javnost vrlo je neuobičajena. Pokazao je izrazitu aroganciju i pouzdanje da ti takvo nešto može poći za rukom, da možeš biti toliko uvjerljiv. To doista nije tipično - izjavila je Mary Ellen O'Toole, stručnjakinja forenzičke psihologije za CBS News.

- U intervjuu za televiziju, Watts je uglavnom pričao samo o sebi i nije pokazao puno empatije za suprugu i svoje kćeri.

- Zamjetna je odsutnost emocija u njegovom ponašanju. Primjerice, nije izjavio da se jako boji ili da je vrlo zabrinut za svoju obitelj. Pričao o tome kako je kuća prazna, ali to nije izražavanje empatije. U njegovoj priči toga nema - izjavila je.

Iako je objasnila da bi potencijalni motivi ubojstva mogle biti financijske poteškoće ili nagađanja o njegovoj nevjeri, pa čak i trudnoća njegove žene, O'Toole ističe da se svim ovim problemima moglo drugačije pristupiti. Novac se može posuditi, možeš se razvesti - mogao je postupiti na mnogo drugih načina koji ne uključuju ubojstvo.

- Ništa što su te malene djevojčice mogle učiniti, ništa što je njihova majka mogla učiniti ne opravdava ubojstvo - dodala je.

O'Toole je naglasila da je Watts u svojim intervjuima pokazao izrazito sebični način razmišljanja, pa je za vjerovati da je tako funkcionirao i prije ubojstava, samo što sve do sada nije 'puknuo'.

Forenzički dokazi zajedno s psihijatrijskim vještačenjem tužiteljstvo će iskoristiti za podizanje optužnice, a istražitelji još nisu javnosti objavili nikakve detalje o motivima ili samim ubojstvima.