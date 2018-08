Brat ubijene: Oteo je cijeli moj svijet, izgubljen sam i šokiran...

Shanann Watts, ubijena trudna majka dvoje djece, bolovala je od lupusa zbog čega je vrlo teško ostala trudna i svaka trudnoća je bila rizična, otkrio je njezin brat.

Sada je svih njezino troje djece - dvije prekrasne djevojčice i nerođeni sin mrtvo, kao i Shanann. Ubojstvo cijele obitelji priznao je njezin suprug i otac djece Christopher Watts. On se trenutno nalazi u istražnom zatvoru i čeka podizanje optužnice za ubojstva koja su šokirala Ameriku.

U potresnom statusu posvećenoj Shanann, Frankie Rzucek, mlađi brat ubijene, napisao je da je njegova sestra bila njegov uzor i savršena majka, te da je potpuno shrvan tragedijom i gubitkom sestre i nećakinja.

- Ona je bila najmarljivija osoba koju sam poznavao - napisao je.

- Bez obzira na svoje zdravstvene probleme, zbog lupusa ili trudnoće, uvijek je napravila što god je trebalo. Bila je vrlo uspješna i vrlo motivirana, dodao je.

Shanann (34) i njezine kćeri Bella (4) i Celeste (3) nestale su u ponedjeljak iz svoje kuće u gradu Fredericku u saveznoj državi Colorado. Njezin suprug sljedećeg je dana u intervjuu za lokalnu televiziju govorio da mu je kuća prazna i koliko mu nedostaje njegova obitelj.

Dva dana nakon nestanka, Wattts je policiji priznao da ih je on ubio. Istražitelje je odveo do mjesta gdje je ostavio tijela - na zemljištu naftne kompanije u kojoj je radio. Tijela djevojčica bacio je u tank za naftu, a tijelo njihove trudne majke ostavio je u blizini, u plitko iskopanom grobu.

Body of Shanann Watts was found in shallow grave, bodies of two girls found submerged in oil; court document says https://t.co/GMKB3j3A39 pic.twitter.com/ZHtgsME7PU

S obzirom da je braniteljica Megan Ring zatražila DNK testiranja vratova, vjeruje se da je ubojica zadavio sve tri žrtve.

Forenzička psihologinja koja je radila kao profiler za FBI kazala je da je Watts svojim nastupom pokazao netipičnu 'aroganciju i nedostatak empatije.'

Shanann je u trenutku ubojstva bila trudna. Nosila je dječaka koji se trebao zvati Nico. Par je planirao u subotu organizirati zabavu za obitelj i prijatelje na kojoj bi svojim najbližima otkrili da čekaju dječaka.

- Oteo je cijeli moj svijet i ponio se prema njemu kao da su smeće. Nikad u životu nisam bio toliko bijesan, tužan, povrijeđen, izgubljen i šokiran. Trudim se da ga ne mrzim jer nisam tako odgojen, no jednostavno se tome ne mogu oduprijeti. Stvarno ne znam što bih rekao - napisao je brat ubijene.

Rzucek živi u Aberdeenu u Sjevernoj Karolini, a nakon ubojstva s obitelji je doputovao u Colorado.

- Moja sestra i moje nećakinje bile su moj cijeli svijet. Zbog njih sam htio biti bolji čovjek. Htio sam da budu ponosne na svojeg uju - napisao je na Facebooku.

Potresnu objavu završio je riječima: 'Volio bih da mogu vratiti vrijeme da mogu biti s vama i spasiti vas. Oprostite mi što vas vaš ujak nije spasio. Potpuno sam slomljen'.

Shanann je bolovala od lupusa, autoimune bolesti u kojoj organizam napada zdravo tjelesno tkivo. Na stranicama organizacije oboljelih navodi se da žene koje pate od lupusa mogu zanijeti i iznijeti zdravu trudnoću, no sve trudnoće smatraju se vrlo rizičnima.

- Kod žena koje boluju od lupusa, veće su šanse za spontani pobačaj, prerani porođaj ili rađanje mrtvog djeteta. Jednako tako, relativno je često da se bebe rode s vrlo malom porođajnom težinom. Problemi koji se mogu pojaviti kod majki uključuju viši rizik za probleme s bubrezima, preeklampsiju, oticanje zglobova, osobito koljena.

Shanann je bila aktivna u grupi podrške za oboljele od lupusa u Coloradu. U mnoštvu plišanaca, cvijeća i svijeća koje su ljudi ostavljali ispred kuće ubijene obitelji netko je ostavio znak Choose Love (u prijevodu Izaberi ljubav) s ljubičastom vrpcom koja se koristi za podizanje svijesti o lupusu.

U svojem dugačkom postu na Facebooku Rzucek je napisao da mu je starija sestra uvijek bila uzor. Sebe je nazivao 'ponosnim mlađim bratom'.

- Kada smo ja i cijela obitelj čuli da je Shanann, unatoč tome što su šanse za to bile male, ipak uspjela ostati trudna, uopće ne mogu objasniti koliko sam bio uzbuđen. Shanann je bila rođena da bude majka i da pomaže drugima u životu - naveo je shrvani brat.

Christopher Watts' slain daughters were found in an oil tank and had been there for several days https://t.co/FjUSYdaPTi pic.twitter.com/dImP7hc6qB