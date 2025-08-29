Upozorenje DHMZ-a: Obilna kiša može izazvati poplave, prijete tuča i pijavice na moru

Kraj kolovoza donosi izraženu promjenu vremena u cijeloj Hrvatskoj! U petak nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, dok će u Dalmaciji još tijekom prijepodneva prevladavati sunčani periodi. No, već od sredine dana diljem zemlje raste mogućnost kiše i pljuskova s grmljavinom, a ponegdje su moguća i izraženija grmljavinska nevremena.

Posebno oprezni trebaju biti stanovnici Jadrana, gdje se očekuje lokalno obilna oborina, ali ni unutrašnjost zemlje neće biti pošteđena nestabilnosti. U Zagrebu i okolici prijepodne će još biti sunčanih razdoblja, no kasno poslijepodne i navečer mogući su jači pljuskovi i grmljavina, uz prolazno jak, na udare i olujan sjeverozapadni vjetar.

Vjetar će diljem Hrvatske biti slab do umjeren jugozapadni i južni, ali u Gorskoj Hrvatskoj može biti i jak. Poslijepodne i navečer u središnjim i istočnim krajevima očekuje se prolazno jak i olujan sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo.

Temperature će se danas kretati između 26 i 31 °C, a na istoku zemlje može biti i do 34 °C.

Sažeto, cijelu Hrvatsku danas očekuje nestabilno vrijeme uz česte i lokalno obilne pljuskove, grmljavinu i mogućnost nevremena, posebice na Jadranu. Preporučuje se pratiti lokalne prognoze i upozorenja te oprez pri kretanju na otvorenom, osobito u popodnevnim i večernjim satima.

Upozorenje DHMZ-a

DHMZ je jučer zbog ove nove velke promjene vremena objavio i još jedno upozorenje. U petak i subotu, 29. i 30. kolovoza, mjestimice će biti obilnije kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, treba biti pripravan i na grmljavinsko nevrijeme ponegdje praćeno tučom, olujnim vjetrom, na Jadranu moguće i pijavicama.

Sinoptička situacija

Termobarička dolina sa sjeverozapada Europe se produbljava i približava našim krajevima. Na njezinoj prednjoj strani, u jakoj jugozapadnoj struji pritječe vlažan i nestabilan zrak, a u subotu (30. kolovoza) će se dolina premještati preko Hrvatske na istok Europe

Foto: DHMZ

Tijekom petka i početkom subote (29. i 30. kolovoza 2025.) preko naših će se krajeva premještati i plitka ciklona (Slika 1.).

Foto: DHMZ



Slika 1. Prognoza prizemne sinoptičke situacije za petak, 29. kolovoza 2025. u 2 h po lokalnom vremenu. Izvor: DWD



Grmljavinsko nevrijeme, olujan vjetar, moguće bujične i urbane poplave

Ovaj tjedan obilježilo je većinom vruće i sparno vrijeme. U petak sve nestabilnije uz mjestimičnu kišu, ponegdje i izražene pljuskove praćene grmljavinom, u noći na sjevernom Jadranu, zatim u Gorskoj Hrvatskoj, a od sredine dana i drugdje. Mjestimična grmljavinska nevremena praćena tučom i olujnim vjetrom vrlo su vjerojatna. Pritom može pasti obilna kiša uz lokalno moguće urbane i bujične poplave, osobito na sjevernom Jadranu, a u subotu u Dalmaciji (Slika 2). Na moru je moguća i pojava pijavica.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i tijekom subote pa ponovno postoji opasnost od grmljavinskih nevremena, uglavnom u Dalmaciji i na istoku.

Foto: DHMZ



Slika 2. Prognoza ukupne 24-satna količine oborina (mm) u razdoblju od petka, 29. kolovoza 2025. u 14 h po lokalnom vremenu do subote, 30. kolovoza 2025. u 14 h po lokalnom vremenu. Izvor: ECMWF



Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo (Slika 3.), uz premještanje nestabilnog zraka i sjeverozapadnjak te jugozapadnjak. Nakon većinom umjerenog jugozapadnjaka, u petak poslijepodne će na kopnu s prolaskom frontalnog poremećaja vjetar naglo okrenuti na prolazno jak, mjestimice na udare i olujan sjeverozapadnjak. Pristići će i hladniji zrak pa će se u subotu temperatura zraka sniziti.

Foto: DHMZ



Slika 3. Prognoza udara vjetra (m/s) u petak, 29. kolovoza 2025. u 8 h po lokalnom vremenu. Izvor: ALADIN



U nedjelju postupan prestanak oborine uz sve više sunčanog vremena.

Pratiti upozorenja i prognoze te postupati prema preporukama nadležnih službi

Već sada su na snazi upozorenja za grmljavinsko nevrijeme, obilnu oborinu i olujan vjetar stoga je potrebno biti na oprezu. Niti jedan stupanj upozorenja ne smije se ignorirati. Preporuka je redovito pratiti prognoze i upozorenja na našim mrežnim stranicama, meteo.hr koja se redovito ažuriraju u skladu s vremenskom situacijom i prognostičkim materijalima. Potrebno je postupati prema preporukama nadležnih službi i prilagoditi svoje aktivnosti vremenskim uvjetima.