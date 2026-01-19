Upozorenje za sve korisnike Instagrama: Stižu lažni mailovi. Evo kako se možete osigurati

U posljednjih nekoliko dana zabilježen je porast lažnih e-mailova prema korisnicima Instagrama, stoga Centar za sigurniji internet upozorava građane na porast nove phishing prijevare. Riječ je o lažnim e-mailovima koji korisnike obavještavaju o navodnom zahtjevu za resetiranje lozinke, iako oni sami nisu pokrenuli takvu radnju. Cilj ove prijevare je krađa pristupnih podataka i preuzimanje Instagram računa, upozoravaju iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

E-mail koji korisnici dobivaju izgledaju vrlo uvjerljivo jer koriste identičan font, logotipe i izraze kao Instagram.

- Dobili smo zahtjev za ponovnim postavljanjem vaše lozinke za Instagram, piše u e-mailu, a ispod se nudi gumb za poništavanje lozinke ili poveznica za “resetiranje” lozinke.

Ako kliknete na lažnu poveznicu i unesete svoju lozinku, napadači mogu preuzeti kontrolu nad vašim Instagram profilom. Nakon toga mogu vašim imenom slati poruke, manipulirati kontaktima ili čak pokušati izmamiti novac od vaših prijatelja i pratitelja. Cilj prevaranata je iskoristiti osjećaj hitnosti koji izaziva ovaj e-mail kako bi naveli korisnike na nepromišljenu reakciju.

O problemu su se oglasili i iz Mete.

- Ispravili smo problem koji je vanjskoj strani omogućavao slanje zahtjeva za e-mailove za resetiranje lozinke nekim korisnicima. Nije došlo do sigurnosnog proboja naših sustava i Instagram računi su sigurni. Ove poruke možete zanemariti, ispričavamo se zbog moguće zabune - izjava je Mete na društvenoj mreži X o incidentu s resetom e-mailovima.

Metini ključni savjeti korisnicima

Zaprimanje e-maila za reset lozinke ne znači nužno da je račun hakiran. Do toga može doći ako je netko prilikom prijave ili resetiranja lozinke greškom upisao vašu e-mail adresu ili korisničko ime.

Vašem Instagram računu ne može se pristupiti bez lozinke ili bez klika na poveznicu iz e-maila, stoga je račun siguran ako niste poduzeli nikakvu radnju.

Službeni e-mailovi Instagrama dolaze isključivo s adrese @mail.instagram.com. Ako poruka dolazi s druge adrese, postoji velika vjerojatnost da je riječ o phishing prijevari i takve poruke ne treba otvarati niti klikati na poveznice ili privitke.

Ako imate dodatnih sigurnosnih sumnji, Meta preporučuje promjenu lozinke i uključivanje dvofaktorske autentifikacije kako bi se dodatno zaštitio račun.

Korisnicima se također savjetuje da koriste Instagramove službene alate za provjeru sigurnosti računa i rješavanje problema s prijavom isključivo putem aplikacije ili službene web-stranice.

Centar za sigurniji internet kontinuirano prati aktualne digitalne prijetnje, educira građane i pruža podršku djeci, mladima i odraslima u zaštiti na internetu.

- Ova prijevara još je jedan podsjetnik koliko je važno razvijati digitalnu pismenost i kritičko razmišljanje u online okruženju. Apeliramo na sve korisnike da uvijek provjere autentičnost poruka koje traže hitnu reakciju. Ako niste sigurni, nemojte klikati na poveznice, ne unosite svoje podatke i potražite savjet stručnjaka. Pravovremenom reakcijom i informiranošću možemo spriječiti štetu i zajedno graditi sigurnije digitalno okruženje za sve – poručio je Tomislav Ramljak iz Centra za sigurniji Internet.

