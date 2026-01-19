Obavijesti

STALNO GA PUŠTALI?

Split: Rastrojeni muškarac je dva puta zapalio stan i izazvao poplavu, tek je sad zatvoren

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodio misno slavlje u okružnom zatvoru u Splitu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Policajci su ga nakon zaprimljene dojave o požaru pronašli kako leži u sobi pored kreveta. Odbio je postupiti po naredbi policijskih službenika da izađe iz stana pa su ga morali doslovno iznijeti

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjakom koji je 13. siječnja u dnevnom boravku stana u zgradi zapalio hrpu prikupljene odjeće i obuće.

Kako su dodali, policajci su odmah po dojavi da gori došli na adresu, upali u stan i našli ga kako leži u sobi pokraj kreveta. Nije želio izaći te su ga morali odnijeti kako bi mu spasili život. Požar su ugasili vatrogasci, a njega su zbog rastrojenog stanja odveli u KBC Split gdje je zadržan na liječenju.

Naime, do ovog incidenta policajci su ga već dva puta vodili u bolnicu iz koje bi ga, nakon pregleda, puštali.

- Uz ovaj događaj, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 56-godišnjak 21. studenoga 2025. u večernjim satima u sobi u stanu opuške od cigarete ostavio u krpi koju je odložio na pod nakon čega je napustio stan. Tako je izazvao požar u stanu u kojem se nalazio njegov otac. Susjedi su pozvali vatrogasce koji su ugasili požar i oštećenog udaljili iz stana - pišu iz policije.

Drugi incident bio je prije svega devet dana kad je u stanu izazvao poplavu.

- Taj 56-godišnjak je u stanu prerezao cijev od dovoda perilice te je tako omogućio nesmetano i neprestano istjecanje znatne količine vode, nakon čega je napustio stan. Velika količina vode oštetila je strop u poslovnom prostoru koji se nalazi ispod stana - navode iz policije.

Istraga je pokazala kako je u tri odvojena događaja počinio dva kaznena djela Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari. Nakon prijave predan je pritvorskom nadzorniku i sudac istrage mu je odredio zadržavanje.

