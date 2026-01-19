Split: Rastrojeni muškarac je dva puta zapalio stan i izazvao poplavu, tek je sad zatvoren

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjakom koji je 13. siječnja u dnevnom boravku stana u zgradi zapalio hrpu prikupljene odjeće i obuće.



Kako su dodali, policajci su odmah po dojavi da gori došli na adresu, upali u stan i našli ga kako leži u sobi pokraj kreveta. Nije želio izaći te su ga morali odnijeti kako bi mu spasili život. Požar su ugasili vatrogasci, a njega su zbog rastrojenog stanja odveli u KBC Split gdje je zadržan na liječenju.

Naime, do ovog incidenta policajci su ga već dva puta vodili u bolnicu iz koje bi ga, nakon pregleda, puštali.

- Uz ovaj događaj, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 56-godišnjak 21. studenoga 2025. u večernjim satima u sobi u stanu opuške od cigarete ostavio u krpi koju je odložio na pod nakon čega je napustio stan. Tako je izazvao požar u stanu u kojem se nalazio njegov otac. Susjedi su pozvali vatrogasce koji su ugasili požar i oštećenog udaljili iz stana - pišu iz policije.

Drugi incident bio je prije svega devet dana kad je u stanu izazvao poplavu.

- Taj 56-godišnjak je u stanu prerezao cijev od dovoda perilice te je tako omogućio nesmetano i neprestano istjecanje znatne količine vode, nakon čega je napustio stan. Velika količina vode oštetila je strop u poslovnom prostoru koji se nalazi ispod stana - navode iz policije.

Istraga je pokazala kako je u tri odvojena događaja počinio dva kaznena djela Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari. Nakon prijave predan je pritvorskom nadzorniku i sudac istrage mu je odredio zadržavanje.