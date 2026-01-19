Međimurje: Policija mu kucala zbog glasne glazbe pa mu našli dva kalašnjikova i pušku...

Međimurska policija uhitila je 20-godišnjaka zbog tri puške koje je skrivao u svojoj kući u naselju Kuršanec. Kako su otkrili, posjetili su ga u noći na subotu nakon dojave o narušavanju javnog reda i mira. Uz redovitu patrolu stigla je i Interventna policija.



- Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja utvrđeno je da je 20-godišnjak pod utjecajem alkohola iz obiteljske kuće (vrata i prozori djelomično otvoreni), putem prijenosnog zvučnika reproducirao glasnu glazbu te je time remetio noćni mir sumještana.

Prilikom postupanja policijski službenici u kući su uočili su nekoliko pušaka zbog čega su zastali s postupanjem te zatražili sudski nalog za pretragu. Mladić je uhićen i priveden u Policijsku postaju Čakovec - napisali su iz policije.

Foto: PU međimurska

Ubrzo su dobili nalog suda i pretražili mu dom u Prvomajskoj ulici. Otkrili su kako je u oružje skrivao i optički ciljnik.

- Uhićeni mladić u obiteljskoj kući protuzakonito i nedozvoljeno posjedovao je automatsku pušku, model "M 70 B1", proizvođača "Yugoslavia Kragujevac" s pripadajućim spremnikom, ručno izrađenu pušku s drvenim kundakom te automatsku pušku nepoznatog modela i proizvođača, tzv. "Kalašnjikov", s preklopnim kundakom i pripadajućim spremnikom - pišu iz policije.

Foto: PU međimurska

Osim 20-godišnjaka, kojeg su kazneno prijavili, prijavili su i još dvojicu za remećenje javnog reda i mira. Prvo su kaznili 25-godišnjaka zbog glasne glazbe i oduzeli mu zvučnik. No tijekom pretrage u kuću je ušao i 42-godišnjak koji ih je napao. Kako su naveli, bio je pijan i vrijeđao ih je.

- Muškarac je uhićen i priveden u Policijsku postaju Čakovec te će se protiv njega zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, podnijeti optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu - navode iz policije.