Po "babi i stričevima". To je kriterij po kojem su dijeljene državne potpore po priznanju HDZ-ove Ane Mandac, bivše pomoćnice Darka Horvata u Ministarstvu gospodarstva. Kako smo već ranije objavili, Mandac je ključna osoba zbog koje je uhićen Horvat, a kojeg je premijer Andrej Plenković razriješio dužnosti ministra graditeljstva.

Mandac je odlučila u svom iskazu u petak sve priznati pred istražiteljima USKOK-a. Istražitelji su do nje došli još prije skoro dvije godine, kada je sredila skoro 600.000 kuna potpora za tvrtke koje je odredila druga tadašnja državna tajnica, Josipa Rimac. Zauzvrat su neke od tih tvrtki i obrta njoj za nižu cijenu obnovile kuću. Tada su i došli do brojnih SMS-ova i drugih poruka iz mobitela Mandac koji su sad dovele do uhićenja Horvata i ostalih.

No, Mandac je svoj iskaz dala u petak, a onda je Horvat ekspresno uhićen u subotu. Sporne potpore su dijeljene 2018. godine, no poruke i način na koji se to radi, otkrivaju obrazac funkcioniranja. Ako je Mandac već po jednom programu izlazila u susret Rimac, a po drugom Horvatu, Tomislavu Tolušiću, Borisu Miloševiću, državnom tajniku Velimiru Žuncu i ravnateljici uprave Katici Mišković, ostaje otvoreno pitanje kako su i inače dijeljene potpore?

Je li svake godine bilo isto, samo što nema dokaza?

Ono što je rekla Mandac i poruke, otkrivaju da se radi o uhodanom obrascu, što bi premijer rekao "business as usual". Jer Mandac su slali popise tvrtki koje trebaju dobiti potpore iako ne udovoljavaju kriterijima, a opet su ih dobili. USKOK je ustvrdio i da je Horvat tražio dodatni novac ministra financija Zdravka Marića kako bi mogli 2,65 milijuna kuna podijeliti podobnima.

Jutarnji list i Telegram su prvi objavili poruke i iskaz Mandac.

- Nakon što su podijeljena sredstva koja su bila osigurana Darko Horvat mi je rekao da su odobrena i dodatna sredstva. Kazao mi je da je to prilika da namirimo traženja svih onih dužnosnika - rekla je Ana Mandac.

Tijekom ispitivanja potvrdila je da su firme Klesarstvo Željko Kovač, Dors projekt, Eko kotor i Domus interijeri dobile potpore samo zato što su njihovi vlasnici bili bliski ministru Horvatu. Pokušali smo dobiti vlasnike, ali nisu se javljali na telefon. Inače, navodno jedna od direktorica ima isto prezime kao što jev djevojačko prezime Horvatove supruge. Ali radi se o prilično uobičajenom prezimenu u tom kraju. USKOK samo navodi da je Horvat imao osobni i poslovni interes.

- Svi su znali da će se dodatna sredstva dijeliti bez ikakvog kriterija, odnosno 'po babi i stričevima'. Ministra i mene su stručne službe u više navrata upozoravale da je dodjela potpora bez ikakvih kriterija protivna zakonu, no unatoč tome Darko Horvat donio je odluku da se sredstva tako podijele - svjedočila je Mandac.

Otkrila je i da joj je Horvat rekao da su dvije firme, i to Cestogradnja i Megamont bile važne tadašnjem potpredsjedniku Vlade Tomislavu Tolušiću. Potvrdila je da su i Milošević i Tolušić i Žunac i Katica Mišković znali da firme za koje su urgirali nisu ostvarile dovoljno bodova na natječaju za potpore.

Poruke iz mobitela prikazuju kako je sve funkcioniralo

Dostavljeni su popisi firmi od svih navedenih Mandac, a onda je ona sve dalje sređivala. Službenica Danijela Žagar koja je radila na potporama, višekratno upozorava pomoćnicu da rade nelegalno.

- Ako budeš razgovarala s ministrom upozori ga da ako revizija nađe ove potpore snosit će odgovornost. Ne postoji legalni način da se po jasno zadanim kriterijima Programa potpora odobri onima koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova... Što god da se napravi nije u skladu s propisanim kriterijima Programa - napisala je ta službenica Mandac koja je već uvelike uvrštavala tvrtke koje su trebale dobiti potporu po političkom ili prijateljskom ključu.

Horvat je naredio isplate navedenim tvrtkama koje su redom iz njegova, međimurskog kraja. Poruke za tvrtku Eko kotor otkrivaju da službenica obavještava Mandac da ta tvrtka ne može dobiti potporu jer nemaju zaposlenih iako nisu tek osnovani. Mandac pregovara da možda umjesto 199.000 kuna, dobiju 100.000. Ali onda pita ministra koliko mu je od 1 do 10 važna tvrtka. Horvat je odgovorio "9", pa tvrtka dobiva 199.000 kuna.

Sadašnji potpredsjednik Vlade, a tadašnji saborski zastupnik SDSS-a Boris Milošević je prvo tražio 15 tvrtki, ali je to na kraju prepolovio na sedam koje su dobile potporu. Indikativno je što je i prethodilo slanju njegova popisa.

"Budi sutra u 8.30 kod ministra jer dolazi Pupovac u vezi onog Programa" napisala je Horvatova tajnica Mandac.

To bi moglo značiti da je Milorad Pupovac bio uključen u dogovor, ali njega USKOK ne tereti. Ali zato nakon sastanka, Mandac sve dalje komunicira s Miloševićem. Za sedam tvrtki s Miloševićeva popisa je osigurano dodatnih 1,1 milijun kuna. Tvrtke su Interijeri Kabić, obrt Edition, ugostiteljski obrt Braco, servisu Nele-turbo, tvrtkama Fila, Halupa i Zeko Dvor. Dobile su između 50 i 100.000 kuna poticaja. Milošević se za njih redovno raspitivao, a kad mu je Mandac rekla da su svi prošli iako su se namučili da im osiguraju novac, Milošević je zahvalan, obećava častiti čim god treba.

- Ana, svaka vam čast - napisao je Milošević.

Na istovjetan način su osigurane i potpore za ostale. Horvat je proslijedio poruku od bivšeg ministra, danas vinara Tomislava Tolušića da potpore trebaju dobiti tvrtke Megamont i Cestogradnja. Potonja je povezana s bivšim Tolušićevim dožupanom Zvonimirom Koićem (HSLS). Dobili su 197.000 i 199.000 kuna. HDZ-ov državni tajnik u ministarstvu regionalnog razvoja Velimir Žunac je dostavio svoj popis tvrtki i zahvaljivao se što su sve prošle. HDZ-ova ravnateljica uprave Katica Mišković je dostavila svoj. Posebno je interesantna tvrtka Metalkov MB koju gura Mišković. Druga službenica iz stručne službe upozorava Mandac da oni imaju samo 13 bodova i da ne mogu proći. Mandac onda pita Mišković koliko joj je tvrtka važna.

- Ajde nađi načina. To je moj bivši saborski, jako mi je važno! - piše Mišković. Inače radi se o tvrtki u vlasništvu bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a Mate Bilonjića koji je iz Slavonije kao i Mišković. I na kraju su dobili potpore.

Sam premijer Plenković je relativizirao ova kriminalna djela jer je rekao da se radi o malim iznosima potpora. A i HDZ-ovci su neslužbeno branili Horvata da se nije osobno okoristio, uzeo mito i da se ne radi o velikim iznosima. Ispada da je samo pomagao. No, to je potpuno nakaradno opravdanje, upozoravaju i iz udruge Glas Poduzetnika koja okuplja male, mikro tvrtke i obrte. Oni od svog osnutka upozoravaju na netransparentnost dodijeljenih potpora i na štetu koja se čini rasipanjem državnog novca podobnima.

- Nedopustivo je da netko tko je plaćen iz proračuna i uživa sve beneficije dijeli novac poreznih obveznika po "babi i stričevima". Bojim se da je ovo sada samo jedan primjer i dobro je da je DORH zagrizao u netransparentnu dodjelu potpora. Stvoren je takav sustav koji funkcionira godinama i u kojem državni novac odlazi podobnima koji često na kraju opet propadnu. Dok zdrave i poštene male tvrtke i obrti koje bi povećali zapošljavanje ne dobiju ništa. To je sustav koji jednostavno treba prekinuti i pozivam Andreja Plenkovića da to učini - kaže predsjednik Udruge Hrvoj Bujas i dodaje da se oni koji su oštećeni i ne žale jer se boje odmazde i da neće proći na drugim natječajima.

Kaže da je zahtjev udruge da sve bude transparentno i da je sada prilika da se to učini. Pogotovo jer stiže europski novac iz Nacionalnog plana oporavka.

- Taj novac može preporoditi i dići hrvatsko gospodarstvo, ali ako i njega nastave dijeliti kao dosad, uskoro će nas prestići i Bugarska - zaključuje Bujas.

Čak 2,65 milijuna kuna je protuzakonito otišlo prijateljima i stranačkim podobnicima

”Cestogradnja Slatina, Megamont Čađavica!” šalje Horvat poruke za Tolušićeve tvrtke, a kasnije i za svoje

”Ne prolaze, imaju premalo bodova” odgovara Mandac, ali su te tvrtke kao i one koje su povezane sa Horvatom na kraju dobile novac

”Eko Kotor, Kotoriba!”, “Jedan po tvom!”, “Metal Matijašec, je li OK!”. “Jeste li riješili odluke”, piše Horvat

”Budi sutra u 8.30 kod ministra jer dolazi Pupovac u vezi onog Programa” naredba je Mandac, a sljedeći dan stiže popis

”Ajde nađi načina. To je moj bivši saborski, jako mi je važno!” piše Mišković o tvrtki HDZ-ovca

”Naravno. Hvala. Odužit ćemo se. Poz”, piše Velimir Žunac Mandac jer su prošli njegovi

”Upozori ministra da ako revizija nađe ove potpore, snosit će odgovornost. Ne postoji legalan način” upozorava službenica

Pupovac ide kod Horvata, pa Milošević šalje popis

Šef SDSS-a Milorad Pupovac je rekao da je iznenađen što je na udaru USKOK-a i Boris Milošević. Poruke su otkrile da je prvo Pupovac bio na dogovoru, a Milošević onda šalje popis

Namještanje potpora kao uobičajeni biznis

Potpore iz programa se dodjeljuju svake godine. Poruke uključenih pokazuju da je sasvim uobičajeno da poguraju svoje tvrtke. Pitanje je onda kako su se dijelile i ostalih godina? Državna revizija bi se trebala tim pozabaviti.