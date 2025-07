Uprava u Puli tvrdi: Na plaži Hidrobaza nema onečišćenja

Pula: Moderno uređena gradska plaža Hidrobaza pravi je mamac za turiste | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Na pulskoj gradskoj plaži Hidrobazi nije došlo do nikakvog onečišćenja odnosno do izlijeva u more, dosadašnje provjere pokazuju da svi sustavi odvodnje rade ispravno i da je more sigurno za kupanje