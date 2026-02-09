Novi 'udarac' Piletiću: Zaostali inkluzivni dodatak mora se dati nasljednicima preminulih!

Upravni sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj socijalna služba mora nastaviti upravne postupke za priznavanje prava na inkluzivni dodatak i nakon smrti podnositelja zahtjeva. Ako se u postumnom postupku utvrdi da je osoba ispunjavala uvjete, država će morati nasljednicima isplatiti zaostale iznose od dana podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja, prenosi Jutarnji list.

Presuda se odnosi na tzv. ogledni predmet koji je sud odabrao među 226 tužbi s istim pravnim pitanjem, od kojih se dio odnosi upravo na preminule osobe čiji zahtjevi za inkluzivni dodatak nisu riješeni prije smrti. Procjenjuje se da bi ova odluka mogla utjecati na oko 15.000 takvih slučajeva.

U spornom slučaju, supruga preminulog podnositelja zahtjeva tužila je Ministarstvo socijalne politike jer je Hrvatski zavod za socijalni rad obustavio postupak nakon smrti njenog supruga. Sud je poništio sporno rješenje i naložio nastavak postupka, uz obvezu Ministarstva da joj nadoknadi i troškove sudskog postupka.

Sud je u obrazloženju naveo kako zahtjev za inkluzivni dodatak sadrži neostvareno imovinsko potraživanje, zbog čega se postupak može nastaviti i nakon smrti stranke. Također je ocijenio da prestankom postupka zbog smrti korisnik ili njegovi nasljednici bivaju oštećeni, jer im se uskraćuje mogućnost da budu isplaćeni iznosi na koje bi eventualno imali pravo.

Ova odluka predstavlja ozbiljan udarac resornom ministru Marinu Piletiću, s obzirom na to da dolazi u trenutku dok se suočava s kritikama radi kašnjenja u isplatama i provedbi Zakona o inkluzivnom dodatku. Ministarstvo ima pravo uložiti žalbu, a ostali slični postupci bit će nastavljeni nakon što ogledni predmet postane pravomoćan.