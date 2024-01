Upravo smo Ukrajini dali još dva transportna zrakoplova. A što smo dobili zauzvrat?

Andrej Plenković odlučio je na obilati popis naoružanja darovanog Ukrajini dodati i dva transportna zrakoplova An-32B, koje je svojedobno vlada Zorana Milanovića bez ikakvog smislenog razloga povukla u hladovinu i ugasila Eskadrilu transportnih aviona. Doduše, ideja je bila te sjajne avione srednje klase prodati kako bi se za velevažne likove i njihove tajnice iz Glavnog stožera kupio poslovni Pilatus PC-12 s kožnim sjedalima. Kako je SDP 2015. godine popušio parlamentarne izbore, ideja je pala u vodu. By the way, i tražena cifra za Antonove bijaše previsoka.