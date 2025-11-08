Obavijesti

POGINULO 13 LJUDI

UPS prizemljio svoju flotu MD-11 nakon nesreće u Louisvilleu

UPS prizemljio svoju flotu MD-11 nakon nesreće u Louisvilleu
U utorak navečer, teretni zrakoplov UPS-a koji je letio za Honolulu, srušio se odmah nakon polijetanja s međunarodne zračne luke Louisville

Tvrtka UPS u petak je objavila da je prizemljila svoju flotu McDonnell Douglas MD-11, tipa zrakoplova koji se u utorak srušio u Louisvilleu, u američkoj saveznoj državi Kentucky, pri čemu je poginulo najmanje 13 ljudi. "Iz opreza i u interesu sigurnosti, donijeli smo odluku o privremenom prizemljenju naše flote MD-11", rekao je glasnogovornik UPS-a u izjavi poslanoj e-poštom Reutersu. MD-11 čine oko devet posto flote tvrtke, dodao je glasnogovornik. Prizemljenje stupa na snagu odmah.

U utorak navečer, teretni zrakoplov UPS-a koji je letio za Honolulu, srušio se odmah nakon polijetanja s međunarodne zračne luke Louisville. U petak su američki istražitelji rekli da su, dok se u kokpitu oglasilo zvono, tri pilota UPS-a pokušavala kontrolirati let.

Iako je let UPS-a 2976 krenuo bez ikakvih problema, na snimaču glasa u pilotskoj kabini čuo se ponavljajući zvuk zvona samo 37 sekundi nakon što je posada uključila potisak pri polijetanju, rekao je novinarima član Nacionalnog odbora za sigurnost prometa Todd Inman.

Boeing, koji je vlasnik programa MD-11 od spajanja s McDonnell Douglasom 1997. godine, i FedEx, koji također upravlja zrakoplovima MD-11 za teretne operacije, nisu zasad odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar.

