Upucao 17 ljudi: 'Bio je opijen oružjem, svi su ovo predviđali'

Sedamnaest osoba, djece i odraslih, ubijeno je na Valentinovo u srednjoj školi na jugoistoku Floride gdje je 19-godišnjak pucao iz poluautomatske puške sijući paniku među učenicima, nakon čega se predao policiji.

Pucnjava, jedna od najgorih u Sjedinjenim Državama u zadnjih 25 godina i osamnaesta u školi ove godine, dogodila se u srijedu malo prije kraja nastave u srednjoj školi Marjory Stoneman Douglas u Parklandu.

Osumnjičenik, identificiran kao Nikolaus Cruz (19), bivši učenik koji je izbačen iz škole iz disciplinskih razloga, predao se policiji nedugo poslije u mjestu blizu Coral Springsa, rekao je šerif okruga Browarda, Scott Israel.

Šerif je rekao da je u napadu korištena poluautomatska puška AR-15 koju je lako nabaviti u većem dijelu SAD-a. Spominje se da je sa sobom nosio improvizirane dimne bombe te da je na glavi imao gas-masku. Čim je ušao u školu aktivirao je protupožarni alarm nakon čega su svi počeli izlaziti na hodnike i postali su mu mete.

Rafalna paljba, karakteristična za ovaj tip puške, čula se na amaterskoj videosnimci koja je načinjena u jednom razredu a objavila ju je mreža CBS. Na snimci se vide učenici koji su se sakrili ispod stolova i ispružili na podu dok se izvana čuju krici.

Svjedoci su rekli da su se sakrili u ormare kad se začula pucnjava malo prije kraja nastave, u 14.30 sati.

"Oglasila se požarna uzbuna i svi smo mislili da je vježba jer smo već jednom imali lažnu uzbunu pa je nismo shvatili ozbiljno. Odjednom smo čuli pucnjavu iz drugog dijela škole", rekao je učenik za mjesnu mrežu WSVN 7 News.

Učenica Sarah Crescitelli mislila je da će umrijeti pa je svojim roditeljima poslala oproštajnu SMS poruku.

"Ako se ne uspijem izvući, želim vam reći da vas volim i hvala vam na svemu", napisala je.

Nakon svega se ipak izvukla živa i neozlijeđena.

