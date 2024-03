Upućeni u odluku: Ipak ne daje Milanović sada ostavku? Otići će ako osvoji većinu za parlament

Nema ustavne ni zakonske zapreke da predsjednik Milanović povede SDP na izbore. Kako tvrde upućeni izvori, ostavku neće davati, osim u slučaju ako ne osvoji parlamentarnu većinu. Ako bi dao ostavku sada, na njegovo bi mjesto došao predsjednik Sabora Gordan Jandroković, no kako će i on na izbore, to otvara bezbroj pitanja i golemu političku krizu.

Ova je odluka na stolu već tjednima, a konačno je Milanović prelomio zbog Turudića, doznajemo od upućenih u odluku.