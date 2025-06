Urnebesni prijedlozi oporbe za Penavin novi ured: Propisat će dizanje noge umjesto desnice!

Dok iz HDZ-a i Domovinskog pokreta još ne žele iznositi detalje prijedloga DP-a da se osnuje novo tijelo koje bi se bavilo ideološkim pitanjima i koje bi vodio Ivan Penava, i u lijevoj i desnoj oporbi su u priličnoj nevjerici. Čelnik DP-a Penava je trebao ući u Vladu kao potpredsjednik, ali bi time stranka izgubila jedno od tri ministarstva koje imaju i morao bi preuzeti resor demografije, gospodarstva ili poljoprivrede. Potvrđeno nam je da je Penava predložio to novo tijelo kojem bi bio na čelu, ali još se ne zna kako bi uopće funkcioniralo i koje bi točno imao ovlasti.

- Dva su u praksi poznata rješenja za izlaz iz ove komplicirane političke situacije. Jedno je iz Alana Forda, pa da Penave preuzme Ministarstvo za istraživanja ruda i gubljenje vremena. Drugo dolazi iz Monty Pythona i u tom slučaju bi preuzeo Ministarstvo smiješnog hoda.. Ovo drugo rješenje bilo bi mu bliže jer bi Penava mogao, primjerice, odrediti da se umjesto visoko uzdignute desne ruke koristi uzdignuta noga. Koje rješenje će više impresionirati premijera, teško je reći jer je on već pokazao da u svojim kadrovskim rješenjima ima i alanfordovskih i montipajtonovskih elemenata. Kako god bilo, nadam se samo da nismo blizu rješenju iz Orwellove "1984." i formiranju Ministarstva istine – poručio je SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk u svom već prepoznatljivom stilu.

Inače, u kultnom romanu "1984." Ministarstvo istine postoji u izmišljenoj utopijskoj državi, a koristi se za represiju i propagandu.

Primjerice, ispravljaju i stare novinske članke kako bi odgovarali istini Partije.

Nikola Grmoja iz Mosta kritizira Penavu, a uvjeren je da time izbjegava pravu odgovornost.

- Neki ured za ideologiju? Ne, to je ured za izbjegavanje odgovornosti. Ako Domovinski pokret stvarno želi zaustaviti zakone koji nisu u skladu s njihovim vrijednostima, neka to učine tamo gdje se to i radi: u Saboru. Ne treba ti ured kad imaš kičmu. Ali kad je nemaš, onda osnivaš nove urede, uhljebljuješ Penavu i praviš se važan, a zapravo ne želiš naljutiti HDZ – zaključuje Grmoja.

I Sandra Benčić iz Možemo je uvjerena da Penava smišlja novi ured jer je shvatio da nije lako biti ministar i rješavati konkretne probleme.

- Pa sad izmišljaju neki lagodan posao za Penavu u kojem ne preuzima nikakvu odgovornosti. Mogli bi ga nazvati "Trla baba lan ured". Ali ako ozbiljno budu išli na to i Plenković pristane, imali bi nešto poput nekada Ministarstva narodnog prosvjećivanja i propagande, a to bi bio jasan znak da idemo u smjeru Orbanove države. Kada smo imali takve pozicije u vladi i kada se govorilo što se smije, a što ne smije, to je bilo u nacističkoj Njemačkoj i komunističkoj partiji – kaže Benčić.

Mario Radić je do prošle godine bio Penavin zamjenik u Domovinskom pokretu, ali nakon raskola je osnovao stranku Domino u koju je otišao i dio zastupnika DP-a.

- Penavi treba dati resor u kojem može napraviti najmanje štete. Možda Ministarstvo ničega ili Ministarstvo smiješnog hoda – sjetio se i Radić legendarnih britanskih komičara.