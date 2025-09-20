Obavijesti

Urušila se škola u Moskvi: Najmanje dva radnika poginula

Foto: YULIA MOROZOVA/REUTERS

Jedan je radnik poginuo je na licu mjesta, dok je drugi izvučen živ iz ruševina. Kasnije su vlasti potvrdile još jednu žrtvu

Tijekom radova na obnovi srednje škole, u istočnom dijelu Moskve urušila su se četiri kata. Poginula su najmanje dav radnika,a šestero ih je zarobljeno ispod ruševina.

Ruski Info24 piše kako je jedan radnik poginuo je na licu mjesta, dok je drugi izvučen živ iz ruševina. Kasnije su vlasti potvrdile još jednu žrtvu. 

