Jedan je radnik poginuo je na licu mjesta, dok je drugi izvučen živ iz ruševina. Kasnije su vlasti potvrdile još jednu žrtvu
TRAGEDIJA
Urušila se škola u Moskvi: Najmanje dva radnika poginula
Tijekom radova na obnovi srednje škole, u istočnom dijelu Moskve urušila su se četiri kata. Poginula su najmanje dav radnika,a šestero ih je zarobljeno ispod ruševina.
Ruski Info24 piše kako je jedan radnik poginuo je na licu mjesta, dok je drugi izvučen živ iz ruševina. Kasnije su vlasti potvrdile još jednu žrtvu.
