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SLUŽBE NA TERENU

FOTO Urušio se balkon u Rijeci, vatrogasci iz spasili dvoje ljudi: 'Život im je visio o koncu...'

Piše Julia Očić,
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FOTO Urušio se balkon u Rijeci, vatrogasci iz spasili dvoje ljudi: 'Život im je visio o koncu...'
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Rijeka: Urušio se balkon napuštene kuće na Pećinama, ozlijeđeno dvoje maloljetnika | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Do urušavanja je došlo oko 20:45, a riječ je o kući u blizini hotela Jadran, javljaju nam iz policije

Dvije mlađe osobe ozlijeđene su u subotu navečer nakon urušavanja balkona napuštene vile na riječkim Pećinama, u blizini hotela Jadran. Do nesreće je došlo oko 20.45 sati, a na mjesto događaja odmah su stigli vatrogasci, policija i djelatnici Hitne medicinske pomoći. Mladići su ostali zatrpani dijelovima urušenog balkona, pa su ih vatrogasci morali oslobađati ručno i uz pomoć specijalizirane opreme.

– Život im je visio o koncu, iscrpljeni su i vidno potreseni – potvrdili su riječki vatrogasci za Novi list nakon uspješno završene akcije spašavanja.

Rijeka: Urušio se balkon napuštene kuće na Pećinama, ozlijeđeno dvoje maloljetnika
Rijeka: Urušio se balkon napuštene kuće na Pećinama, ozlijeđeno dvoje maloljetnika | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prema informacijama Policijske uprave primorsko-goranske, ozlijeđeni su prevezeni u KBC Rijeka. Unatoč teškim okolnostima i padu s visine, prve informacije govore da nisu životno ugroženi.

Napuštena vila u kojoj se dogodila nesreća godinama je prepuštena propadanju, no unatoč tome često je okupljalište mlađih osoba. Susjedi upozoravaju da je zaštitna ograda oko objekta odavno oštećena te da je bilo samo pitanje vremena kada će doći do ovakve nesreće.

Rijeka: Urušio se balkon napuštene kuće na Pećinama, ozlijeđeno dvoje maloljetnika
Rijeka: Urušio se balkon napuštene kuće na Pećinama, ozlijeđeno dvoje maloljetnika | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

– Vidio sam vatrogasce i hitnu kako trče pod rotacijama. Odmah se pročulo da su klinci pali zajedno s balkonom. Pravo je čudo da su to preživjeli, - ispričao je jedan od susjeda.

Policija provodi očevid i utvrđuje sve okolnosti urušavanja.

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