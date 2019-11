Urušio se most, djevojčica (15) poginula: Kriv je teški kamion?

Djevojčica (15) poginula je rano jutros nakon što je tri vozila upalo u rijeku Tarn u južnoj Francuskoj jer se sjeverno od Toulousea urušio most.

Most Mirepoix se srušio oko 8.30 sati, a lokalni mediji javljaju kako je četvero ljudi spašeno.

Poginula djevojčica je bila u autu s roditeljima, a hitne službe na terenu i dalje procijenuju razmjere štete.

