USA Today: Ovaj intrevju bio je čista katastrofa! Trump je postao nepodnošljivo dosadan

Najavljeni intervju milijardera Elona Muska s republikanskim kandidatom za predsjednika SAD-a Donaldom Trumpom na Muskovoj medijskoj platformi X kasnio je više od 40 minuta zbog tehničkih problema za koje je Musk okrivio "cybernapad". Intervju je bio zakazan za 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu, odnosno u 20 sati po vremenu na istočnoj obali SAD-a, ali nakon što se prijavilo nešto više od 100,000 korisnika došlo je do tehničkih problema koji su uzrokovali kašnjenje.

Trebalo je više od 40 minuta prije nego što je intervju mogao započeti i prije nego što ga je itko mogao čuti. Bio je to amaterski sat, posljednja stvar koja je bila potrebna kampanji koja se bori za projiciranje kompetentnosti, piše US Today.

Musk, najbogatija osoba na svijetu, koji je uoči izbora 2020. godine podržavao aktualnog predsjednika, demokrata Joea Bidena, u međuvremenu je prešao u Trumpov tabor te je uvodni dio "razgovora" posvetio hvaleći Trumpovu "hrabrost" tijekom pokušaja atentata na njega 13. srpnja u Butleru u saveznoj državi Pennsylvaniji kada ga je metak pogodio u uho. Trump je uzvratio kako se namjerava vratiti u Butler na predizborni skup u završnici kampanje u listopadu.

Billionaire entrepreneur Elon Musk interviews Republican presidential candidate and former U.S. President Donald Trump on X | Foto: @realDonaldTrump/REUTERS

Trumpova kampanja je u problemima otkako je američka potpredsjednica Kamala Harris prošlog mjeseca postala glavna kandidatkinja demokrata na predstojećim predsjedničkim izborima. Njegovi djetinjasti napadi na nju ne djeluju, a rasistički komentari o njezinom porijeklu i rasi odbili su sve osim njegovih najvjernijih pristaša.

Stoga je Trump odlučio porazgovarati s Muskom. Čak i da je sve prošlo kako treba, ovaj potez ne bi nešto posebno koristio kampanji jer je bio usmjeren na online publiku koja zapravo ne predstavlja šire biračko tijelo. No intervju je bio čista katastrofa.

Trump je brbljao, brbljao o imigraciji i predsjedniku Joeu Bidenu i bilo čemu drugom što mu je prolazilo kroz glavu. Također je loše izgovarao riječi , postavljajući pitanja o svom zdravlju i ne poduzimajući ništa da otkloni sve veću zabrinutost oko svoje dobi. Zvučao je kao dezorijentirani, rasistički Daffy Duck, piše US Today.

Trump je pohvalio Muska i zbog načina na koji je ovaj otpustio radnike u svojim tvrtkama.

"Ti si najbolji rezač. Mislim, vidi što si napravio. Uđeš, pitaš: 'Želite dati otkaz?' Oni krenu u štrajk - neću imenovati o kojoj se tvrtki radi - a onda ti kažeš: 'U redu, svi ste vi bivši'".

Trump ispao budala?

Trumpov veliki problem je taj što je postao nepodnošljivo dosadan, ističe USA Today. Uporno trabunja o gradnji zida, napada nekakve marksiste, djetinjasto kritizira Harris. A ovaj intervju s izrazito bogatim čudakom koji se sviđa malom broju ljudi, a koji je pritom i kasnio, bio je prava katastrofa.

Musk je svojom nesposobnošću na društvenim mrežama i nezasluženim osjećajem vlastite važnosti već napravio da DeSantis izgleda kao budala. A sada je isto učinio Trumpu.