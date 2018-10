USKOK: 'Bandić je faraonski odlučivao kome će pomagati'

Nepravomoćna presuda u predmetu 'Štandovi' bit će objavljena u petak u 14 sati. U ponedjeljak su na Županijskom sudu u Zagrebu stranke u postupku iznijele svoje završne riječi.

Zamjenik ravnateljice USKOK-a Sven Mišković je ustvrdio da su iz iskaza svjedoka, materijalnih dokaza te tajno snimanih razgovora nedvojbeno dokazano da su Milan Bandić, Ivica Lovrić i Zdenka Palac počinili kazneno djelo za koji ih se tereti.

- Ovdje se radi o eklatantnom primjeru političke korupcije. Nesporno je da je Milan Bandić kao gradonačelnik imao pravo financijski pomoći određene manifestacije. No to ne može činiti na faraonski način nego na procedurom utvrđen i propisan način. A on nije namjeravao ni donijeti zaključak o financijskoj pomoći Udruzi Željke Markić - kazao je Mišković.

- Znači Milan Bandić je iskoristio poziciju gradonačelnika kako bi na trošak Grada Zagreba ostvario svoje osobne i političke interese - tvrdi Mišković.

Njemu je replicirala Bandićeva odvjetnica Ksenija Vržina, ustvrdivši a je njezin klijent postupao na zakonit način utemeljen na ustaljenoj praksi.

- USKOK je tri puta mijenjao optužnicu, što ukazuje na to da ne može odrediti svoj stav iako je dokazano da okrivljenici nisu počinili kazneno djelo. u Optužnici od 10. listopada USKOK je dao i političku notu. Uputio se u tumačenje političkog interesa jednog političara, što je nedopustivo - ustvrdila je Vržina i predložila sudskom vijeću da donese oslobađajuću odluku.

Odvjetnici Ivice Lovrića tvrde kako njihov klijent nije počinio kazneno djelo.

- Ako nema kaznenog djela Milana Bandića, onda nema kaznenog djela ni mog branjenika. Ako je donošenje zaključka o pokroviteljstvu referendumske inicijative Željke Markić u ovlasti gradonačelnika, onda on nije mogao počiniti kazneno djelo - ustvrdila je Lovrićeva obrana.

Njega, naime, terete za pomaganje u zlouporabi položaja.

'Strpljen - spašen'

- Ako on nije zlouporabio položaj, onda mu Lovrić nije mogao ni pomagati u tome - zaključila je obrana.

Branitelj trećeokrivljene Zdenke Palac, biše voditeljice Zagrebačkih tržnica, rekao je kako štandovi nisu dani udruzi Željke Markić na besplatno korištenje.

- Cijena od 105 tisuća kuna, koliko je po USKOK-u bila njihova cijena i za koliko su tržnice oštećene je jedna fikcija. A iznos od 14 tisuća kuna koji je udruzi ispostavljen u zakonskom roku potvrdio je Trgovački sud u Zagrebu. U tijeku je naplata tog iznosa sudskim putem - ustvrdio je odvjetnik Zdenke Palac.

Nakon rasprave, na upit 24sata kako komentira suđenje, Milan Bandić je ponovio rečenicu koju je rekao 6. rujna, na početku suđenja: 'Strpljen - spašen, pravda je spora, ali dostižna'.