USKOK ih optužio, ali i danas imaju funkcije i plaće. Ona koja ih je prijavila je dobila otkaz!

"Ma šuti. Nemoj raspravljati. Nemoj u to uopće ulaziti. Ako smo obećali, onda radi to tako. Napravi i šuti. Okreni glavu. Radiš nam političku štetu. Radiš protiv interesa koalicije, protiv interesa HDZ-a. Ne možeš tako. Ti to ne kužiš. Nije to tvoja privatna firma. Ne možeš tako raditi. Ne možeš bez stranačke podrške, tebe će ovi pojesti drugi dan."

To je samo dio tajno snimljenih razgovora koje je načinila bivša direktorica kutinske Eko Moslavine Adrijana Cvrtila i koje su ekskluzivno objavila 24sata. Na snimci joj tadašnji HSLS-ov predsjednik gradskog vijeća Kutine Davor Kljakić i njoj stranački nadređeni objašnjava kako mora zapošljavati politički podobne. Gradonačelnik Kutine je HDZ-ov Zlatko Babić, a objavili smo i njegove snimke gdje Cvrtili sugerira zapošljavanja.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Adrijana Cvrtila nije okrenula glavu. Sve snimke je predala USKOK-u, objasnila je koga je i kako morala zaposliti. USKOK je prije godinu dana uhitio i Babića i Kljakića i još dvojicu vijećnika, Darka Kouseka i Dražena Kindermana. USKOK je upravo i objavio da je podigao optužnicu protiv sve četvorice. Babića se tereti da je preko Kljakića naložio Cvrtili da zaposli Kindermanova sina. Kousek je dobio višu plaću. Obojica su zauzvrat podržali proračun i tako osigurali kontinuitet Babićeve vlasti. Kljakića se tereti da je nalagao još niz nezakonitih zapošljavanja stranačkih podobnika.

A gdje su svi akteri danas, godinu i pol nakon što su 24sata u seriji članaka objavila snimke i Cvrtilino svjedočenje kako je morala zapošljavati ljude u gradsko komunalno poduzeće? Jedino je zviždačica Cvrtila izgubila posao!

Svi ostali su na svojim mjestima i s dobrim plaćama. Dodatno, Cvrtila je dobila i devet tužbi za klevetu od danas optužene četvorke.

-Nije mi žao zbog ničeg i ponovila bih sve usprkos pravnim tegobama.I dalje smatram da bi svatko trebao tako postupiti i prijaviti. Nisam nezadovoljna, ali jesam pomalo razočaran u naš sustav koji je takav da stvara plodno tlo za lopovluk, a oni koji prijave kriminal redovno otrpe štetu – kaže nam Cvrtila.

Gradonačelnik Babić i ostali u Skupštini su Cvrtilu prvo smijenili, a zatim joj je novi direktor dao i otkaz. Za tužbe koje je podigla za nezakonit otkaz i kršenje zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti na sudu u Kutini u 13 mjeseci nije održano niti jedno ročište. Trgovački sud u Zagrebu je prije mjesec dana nepravomoćno odbio njenu tužbu za nezakonit opoziv s mjesta direktorice. Čeka se pravomoćna presuda.

Zlatko Babić je proveo četiri mjeseca u istražnom zatvoru i za to vrijeme je primao gradonačelničku plaću. Napustio je HDZ i sada je nezavisni, ali se po izlasku iz zatvora vratio na gradonačelničko mjesto i vodi Kutinu. HDZ-ovi vijećnici ga i dalje podržavaju, pa uz pomoć svoje bivše stranke vlada i danas. To nije sporno vrhu stranke s Andrejom Plenkovićem koji se zaklinje u borbu protiv korupcije.

Foto: Radio Moslavina

Davor Kljakić nije više u HSLS-u, ali je još uvijek vijećnik i svojom rukom podupire Babića. Dražen Kinderman je potpredsjednik gradskog vijeća i kao vijećnik podupire Babića. Darko Kousek nije dobio otkaz u Eko Moslavini, štoviše, novi direktor kojeg je postavio Babić ga je i unaprijedio na veću plaću. Kindermanov sin čije zapošljavanje inkriminira USKOK je dobio ugovor na neodređeno u Eko Moslavini.

Cvrtilu u Kutini ne želi nitko zaposliti, kaže nam. Kroz udrugu Pomak koju je osnovala, pokušava pomoći drugim zviždačima i bavi se problemom onih koji proživljavaju slično na radnom mjestu. Nejasno joj je kako godinu dana sud u Kutini nije sazvao niti jedno ročište za njen slučaj. Vjeruje da i tu ima političkih pritisaka. Ali kaže da ne odustaje.

- Našla sam se u tome da savjetujem druge i da vide da nisu sami. Teško je, ali šutnjom i zatvaranjem očiju na kriminal nećemo ništa postići. Treba stisnuti zube i ne treba se predati. Zalagat ću se zato kroz udrugu Pomak dase zviždačima osigura besplatna pravna pomoć bez imovinskog cenzusa te model za nagradu zviždačima jer ova država mora pokazati da se uistinu želi boriti djelima protiv korupcije– kaže nam Cvrtila.

