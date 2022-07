Zviždačica Cvrtila: 'Život mi se pretvorio u pakao, ali ne žalim za ničim. Opet bih sve ponovila'

Teško je, ali nije mi žao. Opet bih sve ponovila, kaže nam Adrijana Cvrtila, kutinska zviždačica koja je razotkrila uhljebljivanja i trgovinu utjecajem u gradskoj komunalnoj tvrtki Eko Moslavina.

Cvrtila je u rujnu prošle godine istupila za 24sata i kroz seriju tekstova, potkrijepljenu snimkama, dokumentima i transkriptima razgovora, posvjedočila kako je godinama morala povisivati plaće i zapošljavati politički podobne u Eko Moslavini, u kojoj je bila direktorica. Opisala je i kako su se preko zaposlenja kupovali i vijećnici koji su bili potrebni za podršku gradonačelniku i njegovom koalicijskom partneru.

Rezultat Cvrtilinog istupa i naših tekstova bio je sljedeći: uhićeni su gradonačelnik Kutine Zlatko Babić, zajedno s još trojicom lokalnih političara - donedavnim predsjednikom Gradskog vijeća Davorom Kljakićem, nezavisnim vijećnikom Draženom Kinderman i gradskim vijećnikom Darkom Kousekom. Babić je zaglavio u istražnom zatvoru na četiri mjeseca i vratio se u gradonačelničku fotelju.

Cvrtila danas ima problema s poslom, s tužbama i normalnim životom u Kutini. Porazgovarali smo s njom.

Koliko dugo ne radite?

Otkako sam pokrenula tužbu zbog nezakonitog otkaza u Eko Moslavini i zatražila privremenu mjeru povratka na posao, ona mi je odobrena. Ipak, nakon mjesec dana i nakon žalbe Eko Moslavine, predsjednica Općinskog suda u Kutini je ukinula to rješenje, odnosno svoju odluku. To je bilo 3. veljače 2022. godine. Zatim sam se i ja žalila, stvar je otišla na Županijski sud u Splitu koji je ukinuo njeno rješenje o ukidanju mjere. Tada je defacto ispalo da sam ponovno u radnom odnosu od 13. svibnja. Sad čekam na Županijski sud u Rijeci jer su se u Eko Moslavini i na to žalili. Samo su me prijavili, nisu me obavijestili da dođem na posao. Problem je što se moje obrazovanje, struka i iskustvo baziraju na gradskim tvrtkama, a one su, nažalost, povezane s politikom.

Koliko radnih sporova trenutno vodite?

Dva pri Općinskom sudu i jedan pri Trgovačkom. Ne računajući devet privatnih tužbi zbog kleveta. U nijednom sporu nije održano nijedno ročište već 7 mjeseci.

Zašto?

To je pravo pitanje. Sad sam počela pisati prema Vrhovnom sudu i sudac Dobronić mi odgovara na komunikaciju. Predsjednik Vrhovnog suda odgovara na mail, a do predsjednice suda u Kutini je nemoguće za doći. Inače, zakon nalaže rok da se sporovi na prvom stupnju trebaju riješiti u šest mjeseci. To zvuči kao loš vic.

Koliko tužbi ste dobili?

Devet. Šest od Babića, za svaki članak. Sedma je od Kljakića, osma od Kindermana, a deveta od Kouseka. Oni su svi bili uhićeni.

Spomenuli ste da vam se život pretvorio u pakao.

Da. Definitivno. Želiš raditi, a ne možeš. Imam tihu podršku od ljudi u Kutini, tapšanje u mraku. Izvan grada me otvoreno podržavaju i pozdravljaju, čak i sad, gotovo godinu dana nakon svega. Grozan je osjećaj ne raditi. Propadaš. Zahrđaš. Htio bi primjenjivati znanja, imaš osjećaj kao da život ide oko tebe, a nitko te ne vidi ni ne čuje.

Kakav je osjećaj gledati ljude koji su uhićeni i zatvoreni, gradonačelnika recimo, kako su se uredno vratili na posao, a vi ste dobili otkaz?

Meni je to odurno. Nismo se direktno sreli, vidjela sam ga, Kutina je malena. Osjećam se ogorčeno zato što definitivno mogu pohvaliti rad USKOK-a i PNUSKOK-a. Brzo su sve obavili, a suradnja traje i dalje. Ali sad dolazimo do problematike sudstva. Ovo će trajati godinama. Recimo, kod slučaja Lovrić-Merzel proces je trajao deset godina, a ne vjerujem da će trajati manje i u ovom slučajju. A za deset godina se on stigne još dvaput kandidirati.

Kakvu to poruku šalje poštenim građanima?

To šalje poruku: šuti i trpi da zadržiš posao. Ali na taj način se nikakve promjene i pomaci neće dogoditi. Moraš biti psihički jak da izdržiš sve što sam dosad izdržala i što izdržavam.

Žalite li zbog ičega?

Ne. Što je najčudnije, ne. Opet bih sve ponovila. Previše su zagrizli u nepravilnosti i bila je moja dužnost da to napravim. I nije mi žao. Teško mi je, ali nije mi žao.

Najčitaniji članci