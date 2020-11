Uskok ispitao sve svjedoke iz kluba u Slovenskoj, Kovačević bi uskoro mogao izaći na slobodu

Dvadesetak svjedoka, među kojima i suprug bivše predsjednice Jakov Kitarović, koji su se lanjskog Martinja našli u klubu Dragana Kovačevića, ispitani su na Uskoku, piše u subotu Večernji list

<p>Kako se neslužbeno doznaje, u odnosu na <strong>Dragana Kovačevića</strong>, koji je pritvoren zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, Uskok još treba ispitati sedam, osam svjedoka, uglavnom osoba koje su bile u upravi i Nadzornom odboru Janafa. Kada oni budu ispitani, a očekuje se da bi to moglo biti u idućih 20-ak dana, prestat će zakonski razlozi za Kovačevićev istražni zatvor.</p><p>Drugim riječima, ne dođe li do novog proširenja istrage, velika je vjerojatnost da će Kovačević uskoro biti pušten da se u nastavku postupka brani sa slobode. Njemu je istražni zatvor, baš kao i Kreši Peteku te Draženu Barišiću i Vinku Grgiću, dvojici saborskih zastupnika HDZ-a, odnosno SDP-a, produljen do 16. prosinca.</p><p>No za razliku od njih trojice, Kovačević je u bitno povoljnijoj situaciji jer mu je istražni zatvor određen samo zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, dok je ostalima određen i zbog opasnosti od ponavljanja djela. A to djelo, stav je suda, a i Uskoka mogu počiniti dok god obnašaju funkcije na kojima su bili dok su uhićeni.</p><p>Petek je u vrijeme uhićenja bio na čelu tvrtke Elektrocentar Petek, dok je Barišić HDZ-ov gradonačelnik Velike Gorice, a Grgić SDP-ov Nove Gradiške. U aferi Janaf Grgić, Barišić i Kovačević se sumnjiče da su kroz namještanje javnih natječaja omogućili Peteku da njegova tvrtka dobije poslove s Janafom, odnosno s gradovima Velikom Goricom i Novom Gradiškom.</p>