Kovačeviću, Peteku, Barišiću i Grgiću još 2 mjeseca zatvora

Osumnjičenima Vladi Zoriću, Damiru Vrbancu i Vatroslavu Sabliću produljen je istražni zatvor za 10 dana, dok je Ljubomiru Perušiću istražni zatvor produljen za 16 dana

<p>Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda produljio je u petak istražni zatvor za dva mjeseca glavnim akterima 'afere Janaf' - bivšem čelniku te tvrtke <strong>Draganu Kovačeviću</strong>, vlasniku Elektrocentra Petek <strong>Kreši Peteku</strong> te gradonačelnicima<strong> Draženu Barišiću</strong> (HDZ) i <strong>Vinku Grgiću </strong>(SDP).</p><p>Osumnjičenima <strong>Vladi Zoriću, Damiru Vrbancu i Vatroslavu Sabliću</strong> produljen je istražni zatvor za 10 dana, dok je <strong>Ljubomiru Perušiću</strong> istražni zatvor produljen za 16 dana, potvrdio je Hini glasnogovornik suda <strong>Krešimir Devčić</strong>.</p><p>Sudac istrage prihvatio je prijedlog Uskoka da se osumnjičenicima u aferi Janaf produlji pritvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.</p><p>Sa slobode se od ranije brane<strong> Zvonko Maras, Tomislav Jelisavec, Mirjana Prodan, Katarina Gašparac, Iva Šuler </strong>te posljednji uključen u istragu <strong>Goran Puklin</strong>.</p><p>Uskok sumnja da je bivši direktor Janafa Kovačević primio mito od prvookrivljenog Peteka koji je navodo podmićivao i velikogoričkog gradonačelnika i HDZ-ovog saborskog zastupnika Dražena Barišića te novogradiškog gradonačelnika i saborskog zastupnika SDP-a Vinka Grgića kako bi raznim malverzacijama osigurali da njegova tvrtka dobije milijunske poslove.</p><h2>Dio osumnjičenih ranije pušten nakon što su u Uskoku priznali optužbe </h2><p>Nakon što je nadopunila svoju obranu, iz pritvora je početkom listopada puštena Mirjana Prodan, bliska Petekova suradnica osumnjičena da je uz Peteka i Barišića namještala natječaj za pročistač otpadnih voda u Velikoj Gorici za tvrku Elektrocentar Petek. Riječ je o projektu čija je vrijednost procijenjena na 97 milijuna kuna, a s vlasnikom tvrtke Petekom je ugovoren posao za 148 milijuna kuna.</p><p>U tom kraku istrage u aferi Janaf ranije su na slobodu izašli i direktor VG Vodoopskrbe Tomislav Jelisavac te voditeljica EU projekata u velikogoričkoj Vodooprskbi Katarina Gašparac. Pored Jelisavca i Gašparac, krivnju za djela koja mu se stavljaju na teret ranije je priznao i direktor Solarne tehnologije Zvonko Maras, čija je tvrtka bila u zajednici s Elektrocentrom, a koji je također ranije pušten da se brani sa slobode.</p><p>Jelisavec je iz Remetinca izašao krajem rujna nakon što je zatražio da iznese dopunu obrane i dao višesatni iskaz u Uskoku, a na čiji je prijedlog pušten iz istražnog zatvora. Mediji pišu da je Jelisavec, priznajući djelo, teretio Barišića, Peteka i dvije suosumjničenice.</p><p>Neslužbeno se doznaje da je Jelisavec izjavio kako je sve što je Barišić tražio od njega vezano za pročistač otpadnih voda proslijedio Gašparac kako bi ona to i provela.</p><h2>Trgovanje utjecajem, davanje mita, nezakonito pogodovanje, zlouporabe položaja...</h2><p>Gašparac je navodno kazala Uskokovim istražiteljima da je Jelisavec inzistirao da natječaj prođe i da se dogovori cijena kako u konačnici ne bi bilo pritisaka na gradsku tvrtku da je ona smanji. Uz to, Gašparac je navodno izjavila istražiteljima da je Jelisavec inzistirao da pripremu natječaja povjeri Mirjani Prodan, osumnjičenoj bliskoj Petekovoj suradnici.</p><p>Prema pisanju medija iz tajno snimljenih razgovora Katarine Gašparac proizlazi da je ona prvotno odbila sudjelovati u provedbi natječaja na koji je pristala tek nakon Jelisavčevog inzistiranja.</p><p>Uskok je pokrenuo istragu protiv ukupno 14 osoba koje tereti za trgovanje utjecajem, davanje mita, nezakonito pogodovanje zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja u tim nedjelima. </p><p>Nakon što je u istragu uključen Goran Puklin njegova supruga, Mirela Alerić Puklin, zatražila je razrješenje s dužnosti zamjenice zagrebačkog županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Puklin je osumnjičen da je Kovačeviću skrivo nezakonito pribavljenih 4,5 milijuna kuna, a on tvrdi da je novac njegov.</p>