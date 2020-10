Firma Dragana Kovačevića je u tajnosti sadila plantažu 'trave'

U jednoj od drvnoprerađivačkih tvrtki blizu Novske radnici su potvrdili da im je na sušenje dovožena konoplja. Navodno je milijun eura pronađenih u prtljažniku auta kojim se koristio Kovačević, bilo baš za tu firmu

<p>Ekipa novinara 24 sata prva je, tragom istrage da se tvrtka Rašeljka d.o.o. iz Novske, kojoj je suvlasnik <strong>Dragan Kovačević</strong>, optužen u aferi JANAF, bavila proizvodnjom indijske konoplje umjesto prikazane industrijske konoplje, otišla na teren istražiti o čemu se radi.</p><p>To je bilo dva dana nakon što je policija pokrenula istragu.</p><h2>Pogledajte video: Afera Janaf</h2><h2>Umjesto drva, sušili konoplju</h2><p>Na upit policiji Sisačko moslavačkoj dan nakon što je započeo izvid da se očituje dokle je stigla istraga, potvrđeno je da je na ona u tijeku i da se zbog tajnosti iste malo strpimo te da će uskoro izaći s informacijom koja će biti jako zanimljiva.</p><p>U međuvremenu su obavljeni razgovori s mještanima Novske o tome da li imaju spoznaju da je Rašeljka uzgajala i sušila nedozvoljenu konoplju.</p><p>Neki su bili iznenađeni, a neki su imali i sumnje.</p><p>U jednoj od drvno prerađivačkih tvrtki u blizini Željezničke postaje Novska koja ima svoje sušare za sušenje drva, radnici su potvrdili da im je na sušenje dovožena konoplja, gdje je ona nakon toga završavala oni ne znaju.</p><h2>Opet smo kontaktirali policiju</h2><p>Sa sušenjem konoplje povezuje se i jedna tvrtka za proizvodnju ogrjevnog peleta u mjestu Bročice nedaleko od Novske.</p><p>Nakon tjedan dana ponovili smo upit policiji u Sisku, jer je prošlo dovoljno vremena i da se više ne može čekati s objavom informacije, 7. listopada ove godine stigao je odgovor.</p><p>- Poštovani, vezano uz Vaš upit možemo potvrditi da PU sisačko-moslavačka provodi policijske izvide zbog sumnje u postojanje elemenata kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti. S ciljem uspješnog provođenja, odnosno okončanja ovog kriminalističkog istraživanja, ali i imajući u vidu tajnost izvida, u ovom trenutku ne možemo Vam ustupiti konkretnije informacije. S poštovanjem, Policijska uprava sisačko-moslavačka</p><p>Na temelju naloga Općinskog državnog odvjetništva u istražnom je zatvoru na mjesec dana završio je <strong>Dražen Požar (49)</strong> iz Strmena.</p><p>Na popisu osumnjičenih još je pet fizičkih osoba i već spomenuta tvrtka Rašeljke d.o.o., u kojoj bivši direktor Janafa, Dragan Kovačević, ima suvlasništvo.</p><h2>U firmi 'Zdrava hrana' proizvodili indijsku konoplju</h2><p>Tužiteljstvo tvrdi da su prvoosumnjičeni <strong>Radoslav Ivanković i Dražen Požar</strong> zajedno osnovali tvrtku Healthy Food (Zdrava hrana) te prema dogovoru zajedno djelovali kako bi proizvodili konoplju, ali ne industrijsku kako su to bili prikazali.</p><p>Požaru se stavlja na teret samo da je prodao sjeme vlasniku parcele u Drenovu Boku, koji je navedenu parcelu površine od 16.000 metara četvornih i obrađivao, a tvrtka Rašeljke d.o.o. formalno je i računovodstveno sjeme i prikazala kao sjeme industrijske konoplje.</p><p>Na parceli su izrasle brojne stabljike konoplje koja prema svojoj vrijednosti THC-a znatno premašuje 0,3 posto te je stoga konoplja tipa droge i smatra se tvari koja se može upotrijebiti za izradu droge.</p><h2>Zlouporaba opojnih droga</h2><p>Stoga se i svih šestero fizičkih osoba, kao i tvrtka Rašeljke d.o.o., terete za zloporabu opojnih droga.</p><p>Tužiteljstvo navodi da je "plantaža" u Drenovu Boku bila plantaža za uzgoj "trave".</p><p>Dražen Požar, koji je iznio obranu i u policiji i u tužiteljstvu, opovrgnuo je sve navode iz prijave. Međutim, tužiteljstvo ukazuje kako je vrlo indikativno da se industrijska konoplja brala strojno, a konoplja na zasadu u Drenovu Boku ručno, i to vrhovi cvjetova.</p><h2>Za sušenje angažirali Đorđa iz Srbije</h2><p>Za sušenje je, tvrdi tužiteljstvo, Požar angažirao svog kuma Đorđa Slavkovića iz Srbije, koji je također osumnjičen, a on je sa sobom doveo i Marka Erola.</p><p>U činjenici da je Marko Erol osoba koja je u Makedoniji osuđivana za zloporabu opojnih droga tužiteljstvo vidi koordiniranu djelatnost.</p><p>Nadalje, tvrde da su Požaru kao iskusnom proizvođaču industrijske konoplje, koji za tu vrstu proizvodnje ima i obiteljski OPG, bili jasni propisi i postupak sušenja i način vrijednosti tetrahidrokanabinola, pa je s obzirom na to trebao znati da će konačni produkt berbe biti indijska, a ne industrijska konoplja.</p><p>Sisačko-moslavačka policija u Bročicama je obavila očevid i u kontejnerskim sušarama pretražila dva vozila, Renault Kangoo i Mercedes Sprinter, napravila je očevid na poljoprivrednom zemljištu, a pribavila je i dokumentaciju.</p><p>Prema tvrdnji tužiteljstva, Rade Ivanković koji je upravljao svim gospodarskim i drugim aktivnostima u tvrtki Rašeljke, bio je taj koji je organizirao branje i proizvodnju i sve to nadzirao izravno.</p><p>Trojicu okrivljenih policija je zatekla u prijevozu materije koja se smatra opojnom drogom, što je vještačenjem i potvrđeno. Jedan od onih koji je bio zatečen u prijevozu bio je državljanin Srbije Đorđe Slavković koji je na poziv kuma Dražena Požara i došao u Hrvatsku.</p><p>Prema registru proizvođača industrijske konoplje, trgovačko društvo Rašeljke d.o.o. ima u posjedu 119 čestica na kojima je navodno posađena industrijska konoplja, a na parcelama su, kako navodi tužiteljstvo, radili brojni ljudi.</p><p>U ovoj fazi istrage koja je počela prije nepunih mjesec dana još nije poznato koliko je "trave" i gdje proizvela tvrtka u kojoj Dragan Kovačević ima svoj udjel te gdje je ona završila.</p>