Uskok je podignuo optužnicu protiv splitske narkobande, među njima i Jerko Malvasija

Uskok je optužio splitsku zločinačku organizaciju. Pred Županijskim sudom u Splitu podigao je optužnicu protiv sedmorice muškaraca od 28 do 35 godina

<p>Zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari Uskok je pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv sedmorice muškaraca, objavio je Uskok u ponedjeljak.</p><p>Neslužbeno se doznaje kako su optuženi Splićani<strong> Dean Majstorović(31</strong>)<strong> zvani Điđi</strong>,<strong> B. S. (28</strong>),<strong> Luka Buzdovačić</strong> <strong>(35)</strong> <strong>zvani Sken, Jerko Malvasija (34) zvani Jere</strong>,<strong> Ivan Šunjić</strong> <strong>(30),</strong> <strong>Hrvoje Miljak</strong> (32) <strong>zvani Castro</strong> i <strong>Dino Stojanović</strong> <strong>(38)</strong> zbog zločinačkog udruženja, dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom u sastavu zločinačkog udruženja. </p><h2>Điđi je regrutirao ostale</h2><p>Optužnicom se Majstoroviću stavlja na teret teret da je od 1. srpnja 2019. do 21. svibnja 2020. godine regrutirao ostale članove organizacije. Navodno je osmislio način rada organizacije i članovima podijelio zadatke među kojima je bilo i usmrćivanje muške osobe zbog potraživanja od 270 tisuća koje je bio dužan Điđiju.</p><p>Članovima zločinačke organizacije je dao zadatak da kontinuirano iz Južne Amerike u države Europske unije nabavljaju veće količine kokaina, a iz država Europske unije heroin i marihuanu pa su drogu trebali na području EU dalje preprodavati.</p><p>U optužnici se navodi da su radi usmrćenja muškarca naizmjence izviđali stanove i kuće koje koristi, pratili kretanje njegovih vozila te opservirali mjesta gdje su parkirana i zbog toga nabavili motocikl i motociklističku kacigu s vizirom. </p><p>Majstorović je iznajmio i stan u zgradi u Splitu u kojoj živi muškarac i zadužio jednog iz organizacije da, nepoznatu osobu pod nadimkom Killer koju je angažirao da usmrti tog muškarca, preveze u Bosnu i Hercegovinu radi skrivanja i zametanja tragova.</p><p>Kako bi zastrašili te osobe i znatno oštetili njihovu imovinu članovi zločinačke organizacije su u staklene pivske boce stavljali šećer i benzin, trake od tkanine i radili molotovljeve koktele. </p><h2>Svakih 15 dana droga stiže teretnim brodovima</h2><p>Potom je angažirao i ostale iz zločinačkog udruženja koji su se dovezli motociklima do poslovnih prostora u vlasništvu obitelji povezanih osoba gdje su razbili staklene stijenke, ubacili u njih molotovljeve koktele i tako zapalili unutrašnjost prostora te oštetili imovinu vlasnika lokala i njegove obitelji. U optužnici se navodi da su motocikle nakon toga sakrili, a u iznajmljenom stanu su promijenili odjeću i obuću s time da su prethodno korištenu odjeću i obuću zapalili radi zametanja tragova. </p><p>Uz to, navodi se dalje u optužnici, Majstoroviću se na teret stavlja i da je s ciljem nabave, krijumčarenja i prodaje kokaina, heroina i marihuane, sa članovima zločinačkog udruženja detaljno razradio plan po kojem su s više nepoznatih osoba iz Južne Amerike i Belgije dogovorili da će teretnim brodovima na liniji Brazil - Antwerpen u Belgiji krijumčariti drogu iz Južne Amerike u Europu svakih petnaest dana.</p><p>Dogovor je bio da će za sada nepoznata osoba iz Belgije, koja ima pristup luci, po dolasku broda preuzimati drogu zapakiranu u posebnu kutiju, a zatim je utovariti u svoj kombi i odvesti do garaže gdje će je pregledati i onda uskladištiti u za tu svrhu posebno iznajmljen stan, stoji u optužnici.</p><h2>Po prodanom kilogramu- zarada 50 tisuća eura</h2><p>Naručena droga navodno im se, prema dogovoru, dopremala i direktnim letovima iz Sao Paula u Brazilu do Amsterdama u Nizozemskoj. Za realizaciju plana su nabavili kriptirane telefone, a jedan od njih je otputovao u Antwerpen gdje je iznajmio stan u koji će iz luke dopremiti prokrijumčarenu drogu koju će čuvati drugi član te kriptiranim telefonom kontaktirati isključivo sa zasad nepoznatom osobom - vozačem koji će, ovisno o narudžbama kupaca, drogu iz stana preuzimati i predavati naručiteljima. </p><p>Novac dobiven prodajom droge planirali su podijeliti tako da po prodanom kilogramu droge zarade 50 tisuća eura. Nakon postignutog i razrađenog plana dio članova je otputovao iz Splita, sastali su se u Amsterdamu, odakle su otputovali u Belgiju gdje su iznajmili stanove. Po dopremanju droge u Hrvatsku jedan član je bio zadužen da po Điđijevom nalogu preuzima manje količine droge te ju dovozi i prodaje na području Splita, ovisno o narudžbama kupaca, piše u optužnici.</p><p>Uz to se posljednji okrivljeni tereti za neovlašteno posjedovanje automatskog pištolja s ugrađenim prigušivačem pucnja i laserom te dva pripadajuća spremnika s 52 komada streljiva.</p><p>Uskok je u optužnici Županijskom sudu u Splitu predložio produljenje istražnog zatvora protiv petorice okrivljenika.</p>