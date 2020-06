'Meci lete oko naše djece, dileri drogu razvoze u četiri Smarta i bijelom Golfu. Policija sve zna'

Svaki splitski kvart ima najmanje tri skupine dilera', rekao je Splićanin koji je dobro upućen i u nedavnu pucnjavu u Kaštel Kambelovcu. Teško su ranjeni Jakov Šimić i Jozo Čabraja

<p>Teško ozlijeđeni <strong>Jozo Čabraja</strong> (29) nakon mafijaškog obračuna liječi se na Odjelu intenzivne njege splitske bolnice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Ozljede su mu višestruke. Kako doznajemo ima više prostrjelnih rana u predjelu prsišta, bubrega, te višestruki prijelom lijeve natkoljenice. Napadači Čabraji nisu poštedjeli niti lice tako da osim prostrjelnih rana od vatrenog oružja ima i rezne rane po obrazima i usnama.</p><p><strong>Jakov Šimić</strong> (33), za kojeg splitsko tužiteljstvo sumnja da je pucao u Čabraju i <strong>Marija Boljata </strong>zvanog Pajkić (36), iz vatrenog mafijaškog okršaja je izašao s prostrjelnom ranom prepone koju liječnici na Odjelu vaskularne kirurgije, gdje se i liječi, smatraju teškom. Ranjene, Čabraju i Šimića, u bolnici čuvaju dobro naoružani policajci.</p><p>Istražitelji još nisu utvrdili tko je upucao Šimića. Pravi mafijaški obračun u Kaštel Kambelovcu doslovce je utjerao strah u kosti okolnim stanarima koji mogli vidjeti i čuti što im se događa doslovce ispod prozora.</p><h2>Ćabraju upucali iz sačmarice</h2><p>Meci su u nedjelju oko 22.50 sati prštali na sve strane. Olovna zrna samo pukim slučajem nisu ranila ili ubila još nekog. Meci su se tako zarili u kuću F.M., ali i u kuću njegova susjeda T.T.</p><p>Tijelo ubijenog Maria Boljata završilo je na patologiji po nalogu zamjenice ŽDO-a Split koja je naložila obdukciju poradi točnog utvrđivanja uzroka smrti. Kako neslužbeno doznajemo Boljat ima višestruke ozljede po tijelu nastale najvjerojatnije udarcima bejzbol palicom, propucanu lijevu nogu te nekoliko ulazno-izlaznih rana na leđima i prsištu koje su bile smrtonosne.</p><h2>Dilaju iz Smartova</h2><p>Istražitelji su nakon očevida pronašli pušku, takozvanu “pumpericu” marke "Maverick" kalibra 12 milimetara s patronama nabijenim olovnom sačmom. Radi se zapravo o oružju koje mafijaši koriste za ovakve bliske okršaje. Istražitelji su kako doznajemo pronašli i jedan pištolj kalibra 7,65 milimetara koji je korišten u pucnjavi. Tko je koristio koje oružje u ovom obračunu pokazati će dodatna vještačenja i analize. Splićanin, dobro upućen u lokalnu kriminalnu scenu, kaže da je ovaj posljednji obračun samo pokazatelj kako bande i budaletine vladaju sistemom Bronxa.</p><h2>Policija ništa ne poduzima</h2><p>- Ova pucnjava nije ništa novo. I prije neki dan gledao sam sina s prozora kako se igra s vršnjacima. Pored njih su prohujali meci. Jer su budaletine koje dilaju drogu usred bijela dana pucali jedne na druge. Svaki splitski kvart ima najmanje tri skupine dilera. To svi znaju. Kada mi građani to znamo, čudo je da policija to ne zna. U mojem kvartu drogu dilaju s četiri „Smarta“ i jednim starim bijelim Golfom. Policija to zna.</p><p>Često se može vidjeti kako kvartovski policajci prolaze pokraj tih dilera Gledamo s prozora i čudimo se. Ili ih policajci ne poznaju, ili oni ne rade ništa, jer im je plaća sigurna. Stječe se dojam da policija ništa ne radi. Evo kao i sada, policija po pozivu dođe na mjesto zločina kada je sve gotovo. Mrtav ne bježi.</p><p>Zna se i tko je pucao. Zna se sve. Pucalo se na njih i ranije. Podnijet će se kaznene prijave. Statistički, policija je odradila svoj posao. Krenuti će dugotrajno suđenje. Sutra će se dogoditi nova pucnjava ili palež zbog osvete i kamo to ide. Sve dok netko od nas mirnih građana, kada mu dijete nehotice nastrada, ne uzme stvar u svoje ruke po cijenu zatvora – progovara Splićanin, čije ime iz razumljivih razloga izostavljamo, dodavši kako se baš i ne osjeća sasvim siguran u svojem gradu, jer mafijaške skupine ili kriminalci solo igrači danas vladaju gradom.</p><p>Jakova Šimića sumnjiče da je ubio Mara Boljata te da je pokušao ubiti Jozu Čabraju za što bi mogao „dobiti“ najmanje 10 godina zatvora do dugotrajne kazne zatvorom. Povod je, neslužbeno doznajemo, pokušaj Boljatove osvete. Šimić je, navodno, pretukao <span class="spellchecker-word-highlight">Boljatovog</span> prijatelja pa ga je ovaj, zajedno s Čabrajom, došao osvetiti.</p><p>No upali su u zasjedu u kojoj su izvukli deblji kraj. Preostala trojica aktera obračuna, <strong>Mate Šuker</strong> (35) i <strong>Josip Šuker</strong> (30) i <strong>Toni Vitaljić</strong> (40), koji je u bijegu, odgovarati će za sudjelovanje u tučnjavi koja se u konačnici pretvorila u zločin.</p>