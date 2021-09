“Ti moraš znati da smo mi imali devet vijećnika. Devet vijećnika. Trebalo je doći do broja 12 i da, ako se malo baviš politikom, onda znaš da nećeš doći i reći: ‘Ej bog, ti ćeš sad dizat ruke?’. Neće tako ići. Ne trebam ti to crtati.”

Dosad smo se naslušali kako izabrani političari koji promijene kaput govore o interesima države, grada, o glasovanju po savjesti i brizi za građane. A sad je prvi put u eksplozivnim tajnim snimkama visoki stranački dužnosnik otvoreno priznao kako se kupuju “žetončići”. Nikakav viši interes nego naknade, zapošljavanje djece, podizanje plaće...Izjavu s početka teksta dao je HSLS-ovac Dražen Kljakić, inače zaposlenik i državne tvrtke HŽ Infrastruktura, koji je napredovao na višu plaću nakon što je HSLS s dva zastupnika podržao vladu Andreja Plenkovića. Iako šira javnost nije čula za Kljakića, on je već četiri i pol godine osnovna karika vlasti u Kutini, koju vodi HDZ-ovac Zlatko Babić.