Uskok o DiCaprijevoj mreži: S 20 lažnih dokumenata ukrali su nekretnine vrijedne 7 mil. eura

U proširenju istrage protiv Roberta DiCaprija i ranije uhićenih 14 osoba, u utorak su uhićeni još i Tomislav Prskalo (26) te Stefano Mužinić (37). Prskalo je, prema Uskoku, za 100 eura po dokumentu izradio 20 lažnih dokumenata kojima su onda krali nekretnine, dok je Mužinić navodno dokumente preuzimao.

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage protiv šestorice okrivljenika od 6. veljače 2026., na temelju posebnog izvješća PNUSKOK-a i nastavno provedenih izvida, donio rješenje o proširenju istrage protiv trojice okrivljenika (I., II. i III. okr.) te pokrenuo istragu protiv državljanina s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Bosne i Hercegovine (2000.) i hrvatskog državljanina (1989.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare i krivotvorenja isprave, sve u sastavu zločinačkog udruženja. Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od početka 2025. do 3. veljače 2026. u više mjesta u Hrvatskoj, osim II. do V. okr., povezao u zajedničko djelovanje i VII. te VIII. okr. kao i druge zasad nepoznate osobe s ciljem pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge stjecanjem većeg broja nekretnina neosnovanim prijenosom vlasništva na članove zločinačkog udruženja i na druge s njima povezane osobe bez znanja i pristanka njihovih zemljišnoknjižnih vlasnika.

U okviru realizacije navedenog cilja, I. i II. okr. su pored neosnovanog prijenosa vlasništva na članove zločinačkog udruženja i na druge s njima povezane osobe nad ukupno četiri nekretnine, na temelju nevjerodostojnih kupoprodajnih ugovora i drugih neistinitih pravnih akata izrađenih u svrhu oduzimanja vlasništva i posjeda od zakonito upisanih vlasnika, izvršili neosnovani prijenos vlasništva nad još ukupno pet nekretnina, koje nekretnine su zadržavali za sebe ili dalje prodavali, dok u odnosu na dvije nekretnine prijenos prava vlasništva nisu uspjeli realizirati.

Tako je II. okr. sukladno uputama I. okr., nabavio nevjerodostojne osobne isprave stranih država i izradio nevjerodostojnu dokumentaciju za potrebe ishođenja OIB-a stvarnih vlasnika nekretnina i prijenosa prava vlasništva u zemljišnim knjigama te angažirao VII. okr. da po njegovim uputama izrađuje nevjerodostojne predloške navedenih isprava po uzoru na vjerodostojne isprave, za novčanu naknadu od 100,00 eura po dokumentu.

Zatim je VII. okr. u najmanje 20 navrata izradio takve dokumente, dok je II. okr. po preuzimanju naručenih dokumenata od VII. okr. uporabio te dokumente prilikom ishodovanja OIB-a stvarnih vlasnika nekretnina te izrađivao konačne verzije krivotvorenih dokumenata koje su II. okr. i ostali članovi zločinačkog udruženja potom koristili kao vjerodostojne.

Ujedno su I. i II. okr., osim III. okr., angažirali VIII. okr. i još dvije osobe da budu ugovorne strane na tako sastavljenim ugovorima i nositelje prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nezakonito stečenim nekretninama te da po njihovim uputama potpisuju dokumente, podnose ih na ovjeru kod javnih bilježnika te nadležnim sudovima na provedbu uknjižbe, što su oni i činili, iako su svi znali da nikakvi ugovori o prijenosu vlasništva sa zakonitim vlasnicima tih nekretnina nisu sklopljeni.

Na opisani način okrivljenici su vlasnike nekretnina oštetili za vrijednost nekretnina u ukupnom iznosu od 6.748.238,67 eura, a neovlaštenim prisvajanjem nekretnina i njihovom daljnjom prodajom pribavljena je značajna materijalna korist u navedenom iznosu, koju su okrivljenici međusobno podijelili sukladno dogovoru i njihovim ulogama.