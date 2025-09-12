USKOK objavio detalje akcije u Hrvatskim šumama': Za 14 ljudi traže istražni zatvor zbog mita

USKOK je, na temelju istraživanja nezakonitosti u Hrvatskim šumama započetog 2023. godine u suradnji s Upravom Hrvatskih šuma te kaznene prijave Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, donio rješenje o provođenju istrage protiv 17 hrvatskih državljana (1975., 1963., 1962., 1967., 1981., 1962., 1965., 1966., 1976., 1986., 1974., 1967., 1992., 1991., 1986., 1959., 1989.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita.

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od ožujka 2024. do 10. rujna 2025. na području Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije, prilikom realizacije otkupa trupaca za potrebe većeg broja trgovačkih društava i obrta u kojima je vodio poslovanje ili za koje je posredovao pri kupnji, s II. do XVII. okr. - zaposlenicima javnog trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., dogovorio da će oni za novčanu nagradu pogodovati društvima I. okr., kao i društvima te jednom obrtu s kojima je I. okr. poslovno interesno povezan, a koja su s Hrvatskim šumama imala zaključene Okvirne i Godišnje ugovore o kupoprodaji trupaca za 2024. i 2025. godinu, na način da će svatko iz svojeg djelokruga službe poduzeti radnje kako bi, bez obzira na gospodarske interese Hrvatskih šuma, udovoljili traženjima I. okr. neovisno o potrebama tržišta i drugih ugovornih kupaca i omogućili mu prioritet kod isporuke drva sukladno dinamici koja njemu odgovara.

Tako je II. okr. - voditelj Sektora komercijalnih poslova u Direkciji Hrvatskih šuma, bez obzira na ranije planiranu i ugovorenu dinamiku, količinu i potrebe kvartalne podjele kvota drvnih sortimenata ugovornim kupcima, društvima od interesa I. okr. osigurao tražene količine drva, vodio brigu o isporuci drva te kontaktirao podređene voditelje službi da prenesu obvezu isporuke drva za što mu je I. okr. dao 15.000,00 eura.

Osim toga je III. okr. – upravitelj Uprava šuma podružnice Bjelovar, za osiguranje prenošenja obveze isporuke drva s područja jedne na područje drugih podružnica od I. okr. primio 10.000,00 eura. Za tu uslugu, kao i za otvaranje naloga za isporuku drva društvima od interesa I. okr. je IV. okr. od njega primio najmanje 50.000,00 eura. Također je V. okr. – upravitelj Šumarije Vrbovec, osigurao I. okr. isporuku drva te za njega izdvajao i čuvao kvalitetnije trupce za što je primio 500,00 eura, a prihvatio je i ponudu besplatnog izvođenja građevinskih radova i opremanje objekta u njegovom vlasništvu u vrijednosti od najmanje 5.000,00 eura. Za novčanu nagradu od 5.000,00 eura IX. okr. je, osim osiguravanja isporuke drva, izdvajao i čuvao kvalitetnije trupce za I. okr. te umanjivao kakvoću drva, a time i njegovu vrijednost. Nadalje je XII. okr. - šumarski tehničar Šumarije Ivanska, za osiguravanje odabira kvalitetnijih trupaca te prepuštanje trupaca u vrijednosti 6.360,00 eura i neiskazivanje navedenog u poslovnim ispravama Hrvatskih šuma, od I. okr. primila najmanje 6.600,00 eura. Za nagradu od 5.600,00 eura je XV. okr. - revirnik Šumarije Čazma, omogućio I. okr. povlaštenu isporuku drva te umanjivanje kakvoće, a time i vrijednosti drva.

Ostali okrivljenici su za usluge povlaštenih isporuka drva, odabira i čuvanja kvalitetnijih trupaca i umanjivanje kakvoće i vrijednosti drva te uvažavanja reklamacija kvalitete drva bez utvrđivanja stvarnog stanja od I. okr. primili nagrade u rasponu od 200,00 do 800,00 eura. USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv 14 okrivljenika, a za jednog okrivljenika je određena mjera opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti.

Istovremeno, o akciji se oglasila i policija. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, u suradnji s policijskim službenicima Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - Služba Zagreb, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su opsežno kriminalističko istraživanje nad 17 osoba za koje se osnovano sumnja da su počinili kaznena djela primanja i davanja mita.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 50-godišnji muškarac sa zagrebačkog područja počinio kazneno djelo davanja mita na način da je odgovornim osobama jednog javnog poduzeća za upravljanje šumama i šumskim zemljištima davao novčane nagrade i razne usluge, a zauzvrat je za svoja i povezana trgovačka društva osiguravao povlašteni tretman u dodjeli drvnih sortimenata.

S druge strane se 16 odgovornih osoba iz poduzeća za gospodarenje šumama s područja Zagreba, Bjelovara, Vrbovca, Garešnice, Grubišnog Polja, Ivanske, Daruvara, Čazme i Suhopolja sumnjiči se da su počinili kaznena djela primanja mita. Oni su, protivno pravilima i zakonskim odredbama, omogućili 50-godišnjaku i njegovim partnerima prioritet u isporuci drva - u količini, kvaliteti, vrsti i dinamici koju je on sam određivao, bez obzira na stvarne potrebe tržišta i druge ugovorne kupce.

Sumnja se i da je 62-godišnji muškarac iz Zagreba za novčanu nagradu naložio svojim podređenima da osiguraju isporuke drva prema zahtjevima 50-godišnjaka, dok je 63-godišnjak s bjelovarskog područja učinio isto, osiguravši mu prioritetnu realizaciju isporuka, zanemarujući planirane kvote i ravnomjernu podjelu prema ostalim kupcima. Također, 58-godišnjak iz Bjelovara osiguravao je realizaciju traženih isporuka i izdavao naloge za otpremu robe suprotno propisima.

Nadalje se za dio djelatnika i rukovoditelja javnog poduzeća (u dobi od 33 do 66 godina) osnovano sumnja da su primali mito kako bi omogućavali pogodnosti za trgovačka društva i obrte povezane s 50-godišnjakom. Oni su mu osiguravali isporuke drvnih sortimenata prema njegovim uvjetima, dopuštali mu biranje trupaca više kvalitete, umanjivali dimenzije i razrede kakvoće protivno pravilnicima te odobravali neosnovane reklamacije.

Svi uhićeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke, a kaznena prijava je podnesena Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.