Uskok je jutros objavio kako su zatražili da se odredi istražni zatvor Draganu Kovačeviću i trojici koju su jučer uhitili u istrazi oko mita za poslove s Janafom.

U priopćenju su, navodeći detalje cijelog slučaja, istaknuli i da je drugookrivljeni, Ivan Širić, Draganu Kovačeviću dao dva stana, automobil i drugi auto u dugoročni najam, a ukupna vrijednost svega je 2,8 milijuna kuna.

Uz njih, uhićeni su i trećeokrivljeni Vlado Zorić, te Edo Seifried, koji je četvrtookrivljeni.

Priopćenje Uskoka pročitajte u nastavku

USKOK je, na temelju kaznenih prijava PNUSKOK-a i Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvorice hrvatskih državljana (1969., 1970., 1976., 1980.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita, nezakonitog pogodovanja i pomaganja u nezakonitom pogodovanju. (8. 4. 2021.)

Osnovano se sumnja da je I. okr. kao predsjednik uprave trgovačkog društva Jadranski naftovod d.d. (JANAF), u razdoblju od ožujka 2012. do 16. rujna 2020., u Zagrebu, od II. okr. osnivača i odgovorne osobe jednog trgovačkog društva zatražio da kao nagradu za poduzimanje svih radnji potrebnih da tom društvu i njegovim poslovnim partnerima osigura dodjelu niza informatičkih poslova kojih je investitor JANAF, ali i podizvođačkih radova koje će JANAF dodijeliti drugim trgovačkim društvima, izvrši plaćanje kupoprodajne cijene nekretnina i pokretnina koje odabere za sebe i članove svoje obitelji kao i da prikrije njegovo vlasništvo na način da ih uknjiži odnosno upiše na svoje trgovačko društvo. Osim toga je od II. okr. zatražio da plaća njegove druge troškove, na što je II. okr. pristao.

U cilju realizacije dogovorenog, I. okr. je u Planove investicija JANAF-a uvrstio više poslova te je, suprotno Pravilniku o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova JANAF-a, odobrio pokretanje nabave raznih usluga primjenom modusa direktnog ugovaranja i naložio da se nabava tih usluga dodijeli društvu čiji je II. okr. osnivač i odgovorna osoba. Slijedom toga je, u dogovoru s I. okr., II. okr. odabrao da se u nabavama usluga koje su se provodile primjenom modusa ograničenog prikupljanja ponuda pozivi za podnošenje ponuda pošalju onim društvima za koje je znao da će podnijeti manjkave ili nepovoljnije ponude, dok je u nabavama usluga koje su se provodile primjenom modusa otvorenog javnog nadmetanja II. okr. kreirao uvjete tehničke i stručne sposobnosti koji su bili prilagođeni isključivo njegovom društvu i njegovim poslovnim partnerima na koji način su im dodijeljene nabave svih navedenih informatičkih usluga u ukupnoj vrijednosti od 18.229.905,50 kuna.

Nadalje se osnovano sumnja da je I. okr., od rujna 2018. do srpnja 2020. godine, najprije s IV. okr. direktorom jednog trgovačkog društva dogovorio da će poduzeti sve potrebne radnje da njegovom društvu kao i njegovim poslovnim partnerima osigura dodjelu nabave dva specijalna vatrogasna vozila u vrijednosti od 15.500.000,00 kuna pod uvjetom da kao podizvođača u okviru isporuke tih vozila angažira društvo II. okr. te da mu na to ime isplati 4.126.000,00 kuna. Na to je IV. okr. pristao, nakon čega je I. okr. u Plan investicija JANAF-a uvrstio navedenu nabavu. Zatim je III. okrivljenom, direktoru Sektora sigurnosti i zaštite, naložio da kreiranje tehničke dokumentacije i uvjeta koje potencijalni ponuditelji moraju ispuniti da bi participirali u postupku nabave prepusti IV. okr., a što je III. okr. i učinio. Naime, III. okr. je protivno Pravilniku o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova JANAF-a inicirao uvrštavanje tehničke dokumentacije i uvjeta tehničke i stručne sposobnosti koje je kreirao IV. okr. u dokumentaciju vezanu za nabavu navedenih vozila s tim da je I. okr. dao odobrenje za pokretanje nabave.

Slijedom toga je, s obzirom na tako kreirane uvjete, jedinu ponudu podnijela zajednica ponuditelja trgovačkog društva IV. okr. i još jednog društva i to na iznos od 15.494.295,34 kuna. Međutim, kako ta ponuda nije sadržavala svu potrebnu financijsku dokumentaciju, nabava vozila je poništena. Zatim je u srpnju 2019. godine I. okr. naložio III. okr. da se pokrene novi postupak, ali s primjenom modusa izravne pogodbe u pregovaračkom postupku nabave sa zajednicom ponuditelja trgovačkih društava bez objave poziva za nadmetanje. Potom je III. okr., u cilju stvaranja privida legalnosti takvog postupanja, inicirao pokretanje nabave primjenom navedenog postupka uz obrazloženje da je pristigla samo jedna ponuda koja je bila tehnički prihvatljiva, iako je znao da je to rezultat činjenice da je IV. okr. kreirao tehničku dokumentaciju i uvjete tehničke i stručne sposobnosti koje potencijalni ponuditelji moraju ispuniti da bi participirali u postupku nabave.

Nakon toga je I. okr. još jednom odobrio pokretanje navedene nabave koja je rezultirala zaključenjem ugovora od 26. srpnja 2019. između JANAF-a i zajednice ponuditelja na iznos od 15.494.295,34 kuna bez PDV-a. Ugovor su potpisali I. okr. i IV. okr. s tim da je IV. okr. u rujnu 2019. godine, sukladno dogovoru s I. okr., angažirao društvo II. okr. za planiranje, razvoj instalaciju, testiranje i izradu software-a za taj projekt. Slijedom toga je 10. rujna 2019. zaključen ugovor na temelju kojeg je u razdoblju od listopada 2019. do srpnja 2020. godine društvo IV. okr. isplatilo ukupno 4.126.875,00 kuna društvu II. okr. na koji način je I. okr. društvu II. okr. i poslovnim partnerima tog društva omogućio dodjelu nabava usluga i podizvođačke ugovore ukupne vrijednosti od 37.597.775,43 kuna.

Kao protuuslugu je II. okr. za I. okr. platio kupoprodajnu cijenu za dvije nekretnine u Zagrebu i Splitu, jedno osobno vozilo te dugoročni najam drugog osobnog vozila, sveukupne vrijednosti od 2.809.210,65 kuna.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.