Branitelji i okrivljenici u postupku protiv Nadana Vidoševića i drugih do utorka će proučiti izmijenjenu optužnicu te odlučiti hoće li dopunjavati ili mijenjati do sada iznesene obrane.

Zamjenice ravnateljice Uskoka su, naime, izmijenile optužnicu u predmetu protiv Nadana Vidoševića i drugih optuženih za izvlačenje milijuna iz HGK-a. S još nekoliko osoba, bivši šef HGK-a Vidošević optužen je, podsjećamo, za izvlačenje oko 40 milijuna kuna iz Komore preko tvrtke Remorker Igora Premilovca.

Kad je 2016. optužnica protiv njega podignuta, Uskok je u njoj navodio da je nerazmjer u prihodima i rashodima njega i njegove obitelji oko 33 milijuna kuna. To je značilo da Vidošević tijekom postupka mora dokazati da je sve što ima zakonito stekao. Prilažući raznu dokumentaciju, on je taj nerazmjer uspio spustiti na oko devet milijuna kuna, pa je Uskok odustao do zahtjeva za proširenim oduzimanjem imovinske koristi.

Vidošević je obranu iznio u ožujku. Nakon toga dodatno su ispitani ključni svjedoci te je Uskok ovaj tjedan izmijenio optužnicu, i to u smislu, neslužbeno doznajemo, da je precizirao sve sporne ugovore i iznose. Ne budu li okrivljeni dopunjavali obrane, sljedeći tjedan kreću završne riječi stranaka.

Podsjećamo, ključni svjedoci u postupku Igor Premilovac i Davor Komerički priznali su svoje uloge u pranju novca i s Uskokom se nagodili na kazne od po godinu dana zatvora, koje su im zamijenjene radom za opće dobro. Osim njih, sporazumno su osuđeni i Vidoševićeva nekretninska savjetnica Vesna Rodić te Jasna Mrakovčić Grubić, koja je priznala da je uz Vidoševića iz HGK izvlačila novac lažirajući kupnju umjetničkih slika. Policija je samo iz njegove vile na Prekrižju izuzela 444 umjetnine vrijedne 14,3 milijuna kuna.