Uskok optužio 18 krijumčara: Švercali skoro 16 tona duhana, državu oštetili za 1,8 mil. eura

USKOK je, kako javlja, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 17 hrvatskih i jednog slovenskog državljanina zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te pomoći počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela.

Kako navode, optužnicom se I. okr. tereti da je, u razdoblju od siječnja 2022. do 10. studenoga 2022. u Hrvatskoj i Sloveniji, povezao u zajedničko djelovanje II. do VII. okr. te IX. do XII. okr. s ciljem kontinuirane nabave, prijevoza, skladištenja, skrivanja i daljnje preprodaje velikih količina duhana neoznačenog markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i bez ovlaštenja za navedenu djelatnost.

'Nakon što je I. okr. od za sada neutvrđenih osoba iz Hrvatske i Slovenije nabavljao velike količine duhana u listu, osiguravao je lokacije za njegovo skladištenje i pretovar na skrivenim lokacijama, a potom je duhan putem angažiranih osoba dovozio u Predavac, u skriveno skladište s opremom za rezanje, sušenje i vaganje, gdje je duhan rezan i pripreman za isporuku. Za skriveni prijevoz duhana na dogovorene lokacije I. okr. je nabavio teretni automobil na kojem su izvršene preinake u vidu skrivenog prostora ispod tovarnog sanduka u podvozju automobila', navodi USKOK pa dodaje:

'U cilju daljnje neovlaštene prodaje, I. okr. je s VI. i X. okr. dogovorio kontinuiranu isporuku velikih količina duhana po cijeni od 9,95 eura po kilogramu, dok je s III. okr. dogovorio iznajmljivanje skladišta i nabavu duhana. Prijevoz duhana je dogovorio s II., IV. i V. okr. i drugim angažiranim osobama. Nakon nabave i pripreme duhana za daljnju prodaju, dogovorene količine sitno rezanog duhana I. okr. je smještao u za to preinačeni prostor navedenog teretnog automobila kojeg su preuzimali IV. okr. i druge osobe te duhan po dogovoru dovozili VI. i X. okrivljenicima. Na taj način je VI. okr. isporučeno ukupno 1.200 kilograma, a X. okr. 800 kilograma sitno rezanog duhana.'

Kako navode, dio tako nabavljenog duhana u količini od 400 kilograma VI. okr. je skladištio kod VIII. okr. u njegovoj obiteljskoj kući u Đakovu. Zatim je VII. okr., u dogovoru s VI. okr., duhan radi daljnje preprodaje kontinuirano isporučivao IX. okr. te drugim unaprijed dogovorenim kupcima s područja Osijeka i okolice. Duhan preuzet od IV. okr. je X. okr. skladištio kod XI. okr. u njegovoj obiteljskoj kući, nakon čega su ga njih dvojica dalje preprodavali kupcima. Također je X. okr., u dogovoru s I. okr., za prijevoz i preuzimanje daljnjih 300 kilograma duhana angažirao XII. okr. koji je zajedno s X. okr. preuzeo od I. okr. navedenu količinu duhana.

Radi osiguravanja daljnjih količina duhana za preprodaju, I. okr. je u dogovoru i zajedno s III. okr. nabavio još 3.044 kilograma duhana u listu te je zajedno s III. okr. iznajmio skladište u Svetom Ivanu Žabno, gdje ga je uskladištio. Potom je I. okr. nabavio još 7.356 kilograma duhana, kojeg mu je po dogovoru II. okr. dovezao iz Slovenije u Rovišće. Za pretovar i odvoz duhana I. okr. je angažirao V. okr., a carinski službenici su navedene količine duhana pronašli u skladištu i na mjestu primopredaje. Pritom je I. okr., u cilju izbjegavanja odgovornosti za pronađene količine duhana, za dogovorene novčane naknade angažirao XIII. i XIV. okr. koji su po njegovim uputama dolazili na mjesto pronalaska duhana i preuzimali odgovornost na sebe.

Osim toga je I. okr. nabavio i 3.650 kutija cigareta neoznačenih markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i sakrio ih u pomoćnom objektu kuće u Predavcu, a nabavio je još i 1.550 kilograma duhana u listu i 1.204 kilograma sitno rezanog duhana, koje je zajedno s opremom za rezanje duhana sakrio u Predavcu gdje su duhan i cigarete pronađeni pretragom.'

Na opisani način okrivljenici su, istražio je USKOK, nabavili najmanje 15.854 kilograma duhana čime su Državni proračun Republike Hrvatske na ime trošarina oštetili za najmanje 1.809.601,17 eura te su pribavili protupravnu imovinsku korist sukladno svojim ulogama i poduzetim radnjama.

Također su IV. i XV. okr., od veljače 2022. do 6. travnja 2022 u Zagrebu, Osijeku i Vinkovcima od zasad neutvrđene osobe nabavljali veće količine marihuane koju su prodavali kupcima u Zagrebu. Dio tako pribavljene marihuane IV. okr. je u više navrata isporučio XVI. i XVII. okr. koji su je držali u stanu u Osijeku i prodavali kupcima s osječkog i vinkovačkog područja, pri čemu su novac od prodaje uplaćivali IV. okr., a dio su zadržavali za sebe. Na opisani način nabavili su i prodali najmanje kilogram marihuane. U istom cilju IV. okr. je nabavio još 800 grama te droge koju je, u dogovoru s XVI. i XVII. okr. donio u Zagreb i predao XVIII. okr. radi prijevoza u Osijek i predaje XVI. i XVII. okr. radi daljnje preprodaje. Nakon što je XVIII. okr. u Osijeku predao marihuanu XVI. i XVII. okr., kao nagradu za prijevoz XVI. okr. je XVIII. okr. dao 200 grama marihuane, dok su dio od preostale droge XVI. i XVII. okr. držali u stanu, a dio su prodali. Pretragom stana pronađena je staklenka s 19,3 grama marihuane i vrećica s 238,1 grama marihuane, dok je XVII. okr. policijskim službenicima predala 21,4 grama marihuane pripremljene za prodaju.