USKOK pokrenuo istragu protiv 19 Hrvata: 'Krijumčarili stotine kilograma, kokaina, hašiša...'

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a i u suradnji s Generalnim državnim odvjetništvom Frankfurt na Majni iz Savezne Republike Njemačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv 19 hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela. Nakon zapljene gotovo tone kokaina 2020. godine nastavljeno kriminalističko istraživanje.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - Služba Split i Služba kriminaliteta droga u suradnji s policijskim službenicima PU šibensko-kninske, Savezne kriminalističke policije (BKA) SR Njemačke, Guardie Civil - Kraljevine Španjolske a u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Generalnim državnim odvjetništvom Frankfurt am Main iz Savezne Republike Njemačke te uz značajnu potporu EUROPOL-a, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 19 hrvatskih državljana starosti od 29 do 48 godina (od čega je 18 muškaraca i jedna žena), zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja te kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.



Tijekom realizacije ovog kriminalističkog istraživanja, 11. listopada 2023. godine, na području Splitsko-dalmatinske županije uhićeno je ukupno 12 osoba, dok je pet osoba trenutno nedostupno, a dvije se od ranije nalaze u istražnom zatvoru. Realizacija kriminalističkog istraživanja u Hrvatskoj koordinirana je s paralelnom realizacijom na području Njemačke, s obzirom na to da je zločinačko udruženje djelovalo i na tom području te je od strane njemačke policije tom prilikom uhićeno pet osoba.



Postoji osnovana sumnja da je prvoosumnjičeni 43-godišnjak, na području Hrvatske, Španjolske, Nizozemske, Njemačke, Francuske, Italije, Crne Gore, Kolumbije i Sijera Leonea, u zločinačko udruženje povezao više desetaka osoba s jasno podijeljenim ulogama i ciljem kontinuirane nabavke, krijumčarenja i preprodaje većih količina kokaina, marihuane i hašiša.



Sumnja se da su od 12. prosinca 2019. do 3. veljače 2023. krijumčarili kokain iz Južne Amerike u Europu, odakle su drogu dalje distribuirali. Također se sumnjiče da su hašiš i marihuanu iz Španjolske krijumčarili u druge države EU.



Ovo složeno kriminalističko istraživanje započelo je kriminalističkim istraživanjem u kojem je, temeljem inicijalnih saznanja hrvatske policije, otkrivena organizacija krijumčarenja 905,65 kilograma kokaina, a sukladno kojim saznanjima je španjolska Guardia Civil 8. rujna 2020. godine na otvorenom moru Atlantskog oceana na jedrilici uhitila tri hrvatska državljanina prilikom prijevoza kokaina vrijednog 34.300.000,00 eura.



Nakon opisane zapljene, prošireno je kriminalističko istraživanje u cilju otkrivanja organizatora i kompletne kriminalne organizacije. U ovom su kriminalističkom istraživanju prikupljeni dokazi kojima se organizatorima i drugim članovima zločinačkog udruženja dodatno stavlja na teret da su radi daljnje prodaje nabavili najmanje 964,58 kilograma marihuane te 100,17 kilograma hašiša. Dio droge i to 587,00 kilograma marihuane i 24 kilograma hašiša zaplijenjeno je u ukupno osam policijskih akcija u Španjolskoj, Francuskoj i Hrvatskoj, dok je dio kokaina zaplijenjen u Hrvatskoj i Njemačkoj. Ukupna vrijednost zaplijenjene droge cijeni se na 4.000.000 eura.



Tijekom današnjih pretraga u Republici Hrvatskoj na dvadesetak lokacija na području Splita i okolice pronađena je i oduzeta veća količina novca, različito vatreno oružje (puške, strojnica, streljivo, prigušivači), osam vozila od kojih je većina visoke klase, satove, raznu dokumentaciju, mobitele, različite vrste droga te vage za precizno mjerenje i uređaj za brojanje novca.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su 12 osumnjičenih osoba predali pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu protiv 19 osoba su podnijeli Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta."