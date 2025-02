USKOK pokrenuo istragu protiv SDP-ovca Bosilja: U cijelu priču upleten i bivši moćni HDZ-ovac

Samo dan nakon što je potvrdio da će se na predstojećim lokalnim izborima ponovno kandidirati za gradonačelnika Varaždina, USKOK je na svojim stranicama objavio da je protiv SDP-ovca Nevena Bosilja pokrenuta istraga.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

- USKOK je, na temelju saznanja prikupljenih u okviru postupanja Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) i rezultata izvida koje je samostalno proveo te kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1968.,1964.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela trgovanja utjecajem i davanja mita za trgovanje utjecajem.

Osnovano se sumnja da je I. okr. kao gradonačelnik Grada Varaždina tijekom svibnja 2022. godine u Varaždinu, pristao na traženje II. okr. - direktora jednog trgovačkog društva, da mu koristeći autoritet gradonačelnika Grada Varaždina i hijerarhijsku nadređenost službenicima Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina koji je nadležan za izdavanje, izmjene i dopune građevinskih dozvola, osigura izmjene i dopune građevinske dozvole izdane 12. rujna 2018. od strane navedenog Upravnog odjela za gradnju višestambene zgrade i pomoćne građevine te građevine gospodarske namjene, a kako bi na toj lokaciji II. okr. mogao izgraditi podzemnu garažu te kako bi ujedno izbjegao obvezu da sukladno dopuni Mišljenja o posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra Konzervatorskog odjela u Varaždinu od 5. rujna 2017. ponovno izgradi građevinu koja se tamo nalazila u ruševnom obliku.

Naime, iako su I. i II. okr. znali da traženoj izmjeni i dopuni na takav način nije bilo moguće udovoljiti jer nije sukladna važećem Generalnom urbanističkom planu Grada Varaždina, niti posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra, I. okr. je 13. svibnja 2022. putem voditeljice Odsjeka za kulturu Grada Varaždina predočio II. okr. da će u cijelosti biti udovoljeno njegovom traženju ukoliko zauzvrat besplatno izvrši potrebne građevinske radove adaptacije stana u vlasništvu Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, ustanove koju je osnovao Grad Varaždin, na što je II. okr. pristao. Nakon što mu je I. okr. 23. svibnja 2022. osobno potvrdio da će izmjene i dopune građevinske dozvole službenici nadležnog Upravnog odjela Grada Varaždina izdati na način kako će to njemu odgovarati, II. okr. je angažirao trgovačko društvo koje je izvršilo radove adaptacije navedenog stana u vrijednosti od 22.845,73 eura s PDV-om, stoji u USKOK-ovu priopćenju.

Kako su u travnju 2023. godine pisala 24sata, istraga se provodi i protiv bivšeg istaknutog HDZ-ovca Roberta Gotića.

"Ja sam ga oženio da napravi, već je. Pazi, ja sam rekel da riješimo onu garažu njemu, a nek on riješi, nek se malo isprsi ko sponzor HNK-u onaj stan od Lipljina se raspada kaj ga ostavio HNK-u, on to već sad uređuje i sad budu tam imali kad postojeći glumci i ostalo se bude to riješilo". Govori to u razgovoru sa svojim direktorom komunalnog poduzeća Bosilj.

Konferencija za medije povodom 52. Varaždinskih baroknih večeri | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Otvoreno se hvalio da je investitoru Gotiću uvjetovao izmjenu građevinske dozvole kako bi dobio podzemnu garažu s tim da obnovi jedan stan za HNK Varaždin. Uvjetovanje za dozvole se može smatrati i trgovinom utjecajem i zlouporabom službene dužnosti.

Gotić je inače veliki varaždinski poduzetnik, vlasnik GK Grupe i bivši HDZ-ov vijećnik, a široj javnosti je postao poznat prošlo ljeto kada je uhićen po nalogu Europskih tužitelja. Gotića, bivšeg direktora komunalnog poduzeća i ostale uključene se tereti da su u zamjenu za mito sredili Gotićevoj tvrtki posao izgradnje pročistača vrijednog 178 milijuna kuna.

SDP-ov gradonačelnik Bosilj nije upetljan u posao oko pročistača jer je tek 2021. došao na čelo grada, ali dok su istražitelji tajno snimali Gotića i ostale za koje su sumnjali, uhvaćen je niz razgovara koji na kraju nisu inkriminirani u aferi pročistač. Razgovori oko stana i garaže su vođeni u svibnju i lipnju 2022. godine, a razgovor s početka teksta je gradonačelnik vodio točno mjesec dana prije uhićenja Gotića. Nakon afere i uhićenja s pročistačem, Gotić je izbačen iz HDZ-a 16. ožujka 2023. godine.