Uskok se mora prestati baviti ‘kokošarima’ i fokusirati se samo na pravi, ozbiljni kriminal

Hoće li se napokon ove godine izmijeniti zakon o Uskoku, pa da se mogu fokusirati na zaista velike i složene slučajeve, a ne baviti se sitnim kokošarenjem? Kako neslužbeno doznajemo, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gura takve izmjene zakona iako sam prijedlog još nije napravljen. Ako vladajući HDZ prihvati takve izmjene, one bi trebale stupiti do kraja godine na snagu. I u posljednjim primjerima vidimo da se Uskok (Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) bavio izdavanjem lovačkih dozvola, mitom od nekoliko desetaka eura za prolaz na tehničkom pregledu, uzgajivačima duhana u ruralnim županijama, a ranije i policajcima u krivolovu ili zbog primanja mita. Svim takvim slučajevima treba stati na kraj i procesuirati ih, ali mora li se baš njima baviti udarna igla borbe protiv korupcije? Strogo gledajući zakon, ako postoji više osoba koje su se udružile radi nekog kaznenog djela, tu je nadležan Uskok. Pa bile to lovačke dozvole ili tehnički pregledi. Policija i niža državna odvjetništva bez problema mogu procesuirati takve jednostavne slučajeve umjesto da se zagušuje Uskok.

- Nije neosnovan prigovor da se Uskok bavi sa stotinjak eura mita, a ne kapitalnim stvarima. Zagovornik sam ideje da se Uskok bavi s 10, 20, 30 ili 50 najtežih oblika kaznenog djela korupcije i organiziranog kriminaliteta - rekao je prije tri mjeseca glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Saboru.

I kako saznajemo, i dalje pokušava progurati te izmjene. Međutim, barem zasad, u planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva pravosuđa za ovu godinu nema izmjena Zakona o Uskoku. Plan je usvojen prošli mjesec. A osim ovih ovlasti, ključna dodatna stvar bi trebali biti uvjeti za ravnatelja te institucije koji su izuzetno rigorozno postavljeni pa se smanjuje broj potencijalno prijavljenih. Iako često na suprotnim stranama, odvjetnik i bivši tužitelj Anto Nobilo kaže da je nužna izmjena zakona kako bi se Uskok rasteretio. Kaže da je potrebno dodati i samo jednu rečenicu.

- Samo treba dodati da po procjeni Uskok može ustupiti premet drugom nadležnom odvjetništvu. Sad su oni formalno pravno nadležni i ako je riječ o mitu od 10 eura. Primjeri koje spominjete poput lovačkih dozvola nisu niti osobito složena niti osobito društveno opasna djela i to mogu procesuirati niža državna odvjetništva. Ako se bavite bagatelnim stvarima, onda nemate fokus za sofisticirana kaznena djela za koja treba dugotrajno, mukotrpno i studiozno raditi. Ne može nitko raditi 20 bagatelnih i jedno kapitalno djelo. A ta bagatelna služe samo da se popravi statistika riješenih predmeta - kaže Nobilo.