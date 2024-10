USKOK se seli. A možda i ne. Ali i ako preseli, opet će se morati iseliti i ići od kud je davno iselio

Do kraja godine će se Uskok i DORH preseliti u zgradu Hrvatske pošte u Branimirovoj, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u srijedu u Saboru. To bi bila i realizacija njegove točke programa - da te dvije institucije opet budu zajedno. Ali sudeći po odgovoru Ministarstva pravosuđa i uprave koji sve vodi i plaća, ništa nije baš tako izvjesno kako je najavio glavni državni odvjetnik. Također, ministarstvo nam je odgovorilo: "Kad za dvije godine završi obnova DORH-a u Gajevoj ulici, Uskok i DORH se vraćaju u svoje prostore". Dakle, preseljenje u bivše sjedište Pošte je tek privremeno.

Ministarstvo smo pitali i kolika je površina zakupljena od Pošte, koliko treba uložiti u građevinske preinake, koliko će se uložiti u eventualnu nabavu opreme i namještaja, koliko će plaćati zakupninu... Na to nismo dobili konkretan odgovor jer kažu da sve to još ne znaju.

- Na inicijativu DORH-a za preseljenjem u prostore Hrvatske pošte u Branimirovoj ulici pristupilo se pregledu prostora te je prostor ocijenjen kao odgovarajući, nakon čega su pokrenuti pregovori s Hrvatskom poštom. Ugovor je još u postupku sklapanja te će realizacija preseljenja ovisiti o konačno utvrđenim prostornim prilagodbama i rokovima izvođača radova - odgovaraju iz ministarstva, što baš ne nudi mogućnost preseljenja u sljedećih 80 dana.

Ali nije to jedina nejasnoća. DORH je u Gajevoj ulici u Zagrebu i zgrada zaista treba dovršetak obnove. Ali Uskok je od 2019. u Vlaškoj ulici, u koju se preselio baš zato što je zgrada u Gajevoj bila pretijesna za obije institucije. Za Uskok država plaća zakupninu od 19.500 eura mjesečno Badelu. Ministarstvo, za razliku od Turudića, u odgovoru kaže da još nije konačno ide li Uskok u Branimirovu.

- Pregovori o preseljenju Uskoka i dinamici eventualne realizacije još su u tijeku - odgovaraju iz ministarstva koje vodi HDZ-ov ministar Damir Habijan.

Uskokova zgrada ne treba obnovu pa je nejasno zašto bi se i selili, samo da se za dvije godine opet sele. Tu su i eventualni penali zbog raskida ugovora o zakupu prije roka jer je ugovor sklopljen do listopada 2025. godine. Pokušali smo doznati i što znači da će se Uskok i DORH nakon završetka obnove vratiti u “svoje” prostore. Neslužbeno smo čuli da je plan da povratak Uskoka u Gajevu jer tako želi Turudić. Iako nikom nije posve jasno kako će se to realizirati. Jer podsjetimo, iz Gajeve se Uskok iselio prije potresa. I to zato što nisu imali dovoljno prostora za rad. Sad bi se trebali vratiti, a država je u međuvremenu potrošila novce poreznih obveznika na uređivanje drugih prostora, seljenje i zakupe.