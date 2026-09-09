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Uskok snimio Dodićku i Šinceka, spominju Talijane i 'Perija': 'Pa nismo dobrotvorna ustanova'

Piše Laura Šiprak,
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Uskok snimio Dodićku i Šinceka, spominju Talijane i 'Perija': 'Pa nismo dobrotvorna ustanova'
Foto: Pixsell/Europol
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Franciska Dodić Uskoku je rekla da je upala u klopku, da je izdala dva računa kako joj je rekla Monika Šincek, te da nije znala da je išta ilegalno. A onda je Uskok to usporedio sa snimljenim razgovorima sa Šincekom

Nasip otpada u Benkovcu je, prema istrazi, veličine oko 11 tisuća m³, a sve je na zemlji zlatara Paška Dodića. Njegovu suprugu Francisku, koja je i uhićena s bračnim parom Šincek i ekipom u veljači 2025. godine, Uskok tereti da je u dogovoru sa Šincekima vodila tvrtku Izoxeco, kojoj je Monika Šincek bila i suvlasnica, izdavala lažne račune, pribavljala i sastavljala lažnu dokumentaciju o nabavi, prijevozu i obradi otpada. Kako lokacija u Benkovcu nema dozvolu za gospodarenje otpadom, tvrtkama od kojih su preuzimali otpad nisu mogli reći da će tamo završiti. Stoga, prema Uskoku, su lažirali papire temeljem kojih je otpad trebao ići u Gospić ili Varaždin, za koje je Tipos Resurs imala dozvole. 

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Komentari 21
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