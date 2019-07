Uskoro ćemo u Zagrebu dobiti najveći bolnički centar za djecu

U Dječjoj bolnici Srebrnjak uskoro počinje izgradnja Dječjeg centra kompetencije u translacijskoj medicini (CCTM), jedinog pedijatrijskog translacijskog centra u Europi. Radi se o jedinstvenom i najvećem infrastrukturnom projektu u području znanosti i zdravstva u regiji, koji će koštati 432 milijuna kuna. Od toga će 85 posto biti financirano iz EU fondova te 15 posto iz državnog proračuna. Ovaj Centar ujedinit će znanstvenike i liječnike u liječenju djece.

Nakon 10 godina natezanja oko ovog projekta, u petak su u Banskim dvorima Ugovor o financiranju potpisali ministrica obrazovanja i znanosti Blaženka Divjak, ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak Boro Nogalo te ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata EU-a Tomislav Petric. Izgradnja bi trebala biti gotova u iduća 32 mjeseca.

- Projekt CCTM obuhvaća izgradnju i opremanje nove zgrade ukupne površine 14.523 metara kvadratnih, koja će biti funkcionalno povezana s postojećom zgradom Dječje bolnice Srebrnjak. Koristit će se visoko sofisticirana, najmodernija tehnologija i oprema - istaknula je prof.dr.sc. Mirjana Turkalj, zamjenica ravnatelja bolnice.

Do sada je u realizaciju projekta, istaknuli su iz bolnice Srebrnjak, utrošeno oko 20 milijuna kuna vlastitih sredstava, kao i sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja te iz proračuna Grada Zagreba, koji je od prvog dana na čelu sa gradonačelnikom Milanom Bandićem i Gradskim uredom za zdravstvo grada Zagreba dao bezuvjetnu podršku u razvoju projekta.

Projekt je, dodala je, inovativan, energetski učinkovit, samoodrživ, potiče zapošljavanje mladih istraživača i specijalizanata iz različitih područja te otvara mogućnost nuđenja svojih usluga zemljama u regiji, ali i EU, što je upravo i prepoznato od strane Europske Komisije.

- Ovakva znanost daje priliku da se naša djece liječe po najsuvremenijim dijagnostičkim i terapijskim procedurama. Naša djeca nemaju pravo biti zakinuta u odnosu na djecu u bilo kojoj drugog EU državi. Dužni smo im osigurati vrhunsku zdravstvenu skrb - istaknula je.

U bolnici je trenutno 220 zaposlenika, a kroz idućih pet godna planira se zaposliti dodatnih 134.

- Očekujemo da će ovakav centar omogućiti vraćanje naših vrhunskih znanstvenika i zaustaviti odlijev mozgova - istaknula je.

Translacijska medicina, pojasnila je dr. Turkalj, temelji se na bliskoj suradnji na jednom mjestu između temeljnih i kliničkih istraživanja u svrhu bržeg i efikasnijeg implementiranja novih otkrića u svakodnevnu medicinsku praksu, što otvara vrata razvitku personalizirane medicine i omogućuje raniju dijagnostiku bolesti, uspješnije liječenje i bolju zdravstvenu zaštitu.

Ministrica obrazovanja i znanosti Blaženka Divjak istaknula je kako se radi o trenutno najvećem strateškom projektu u našoj znanosti. Naglasila je kako se Hrvatska nalazi na europskom dnu prema povećanju sredstava za znanost te da to treba mijenjati.

- Često puta znanstvenike ne doživljavamo, a onda u trenucima kada su u pitanju naši najdraži, posebno djeca, okrećemo se znanosti i znanstvenicima. Sigurna sam da će nova oprema u centru osigurati bolje liječenje i brži transfer znanja iz znanstvenog laboratorija do bolničkog kreveta - rekla je Divjak.

Ravnatelj bolnice Boro Nogalo istaknuo je kako od novog centra za translacijsku medicinu koristi neće imati samo Hrvatska već i regija jer će znanje ljudi koji će tamo raditi biti izvozni proizvod.

- Projekt je jedinstven jer predstavlja simbiozu znanstvenika bazičara i kliničara pedijatrijskog tipa, što na jednom mjestu uključuje kirurgiju, fiizijatriju, dermatologiju... Razvijamo upravu tu pedijatrijsku djelatnost. Centar će biti multidisciplinarni inkubator za sve one koji imaju ideju, kompetencije, inovaciju i strategiju za nešto novo. Svi mogu doći raditi kod nas - poručio je Nogalo istaknuvši veliki doprinos aktualne Vlade u realizaciji projekta, koji je u jednom trenutku čak bio zaustavljen.

Najavio je da se za mjesec i pol dana kreće sa raspisivanjem potrebnih natječaja, kako bi izgradnja počela iduće godine.

Na potpisivanju ugovora i prezentaciji projekta bio je i premijer Andrej Plenković koji je istaknuo kako se radi o strateškom projektu Vlade. Centar će, naglasio je, postati referentnom točkom na tom području medicine i ojačati imidž Zagreba u pogledu kvalitete zdravstvenih usluga.

- Do sada smo iz EU fondova za zdravstvo i istraživanje povukli ukupno 4,5 milijardi kuna. To je ogroman iznos novaca, koji nam donosi članstvo u EU - istaknuo je dodavši i kako je u mandatu njegove Vlade ugovaranje sredstava s devet posto 2016. godine poraslo na sadašnjih 70 posto, a to je iznos od 7,5 milijardi eura, od čega je isplaćeno 2,6 milijardi eura.

