Plenković o aferi Ina: Postoji rješenje da hrvatski članovi Uprave ne dobiju otpremnine

Premijer Andrej Plenković negativan je na koronu i izašao je iz izolacije. Danas je vodio sjednicu Vlade na kojoj su između ostalog donesene i nove cijene goriva.

Plenković je nakon sjednice najavio obraćanje medijima.

Plenković je najavio kako sutra odlazi u SAD gdje će prisustvovati na sjednici UN-a, a posjetit će i Hrvate u Pittsburghu.

Plenković je na početku rekao da i dalje vlada čini dobro građanima Hrvatske, komentirajući pad cijene dizela.

- Što se tiče INA-e, mi smo već donijeli odluku, odmah smo pozvali Upravu na odgovornost, a to znači ostavke. Mađarski članovi su ponudili ostavke, kao i predsjednik Uprave, to smo očekivali i od hrvatskih. Koji su njihovi razlozi zašto to nisu, to njih morate pitati. Nitko od njih se nije oglasio četiri tjedna, što je još gore i to su diskvalifatorni element za mene - rekao je.

Vezano za Upravno vijeće HERA-e je rekao da će ih Sabor smijeniti sve, ali će do imenovanja novih članova, stari članovi obavljati dužnost.

