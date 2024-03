UŽIVO Milanović: 'Turudićev propucani automobil? To je dogovoreno, imam i dokaz'

Predsjednik Zoran Milanović na Pantovčaku za N1 daje prvi intervju od najave kandidature na parlamentarnim izborima i kandidat za premijera na SDP-ovoj listi. Razgovarat će o nadolazećim parlamentarnim izborima, o tome zašto ne podnosi ostavku na predsjedničku poziciju, o upozorenju Ustavnog suda i nizu drugih stvari...

Otkrio je kada se predomislio za kandidaturu na izborima.

- Dva dana nakon, kada sam vidio što se dogodilo s Turudićem. Donio sam odluku da izađem iz zone komfora. Tu naprosto nije bilo izbora za mene i svodi se na pravo građane da izaberu koga će za premijera - rekao je.

Novinarka ga je upitala je li pogriješio što nije dao ostavku i nije išao u "čistu bitku".

- Ma ne, to sam objasnio više puta. Ja branim Galsko selo. Ne mogu to pustiti. Branim institucije, građani su na to reagirali dobro, a ovo je sazrelo u meni kad sam shvatio da mogu okupiti većinu za Treću republiku i za sanitarni kordon prema ovoj pošasti.

Otkrio je i je li ikada razmišljao o ostavci.

Kad se HDZ dogovori s HDZ-om, Ustavni sud s Plenkovićem, ljudi su zbunjeni i onda se pričaju ovakve stvari. Jeste sigurni da znate što bi oni napravili. Ja ću raditi svoj posao i biti kandidat na ovaj način na koji jesam i okupiti većinu nakon izbora. Bio bih djetinjast da dam ostavku. To je moj konačni odgovor.

Novinarka N1 dotaknula se i podataka istraživanja Crobarometra, koji pokazuje da mu je podrška pala.

- Moj lukavi plan je apsolutno realan, ostvariv i ostvarit će se. Što je Crobarometar? To radi neka firma za ogroman novac. To je firma koja je prije tjedan dana moj premijerski rejting, kad mu se doda rejting Benčić i Grmoje, to je preko 40 posto. Kako se to promijeni u tjedan dana. Da se na to osvrćem, odustao bih od predsjedničkog mandata - odgovorio je Milanović.

Upitala ga je i je li njegov i Grbinov lukavi plan i dalje realan.

- Apsolutno je realan, ostvariv je i ostvarit će se. Postavili ste nekoliko teza. Što je Crobarometar? Istraživanje koje radi neka firma za neki novac. To je nešto na što se ne osvrćete. Da sam se osvrtao, odustao bih u 10. i 11. mjesecu u predsjedničkoj utrci. Ja neću tu kao Raspudić koji to naziva prijevarom, ali tu ima toliko fušeraja... Ja sam stabilnija osoba od njega i to puno (op. a. Plenković), a vulgaran nisam - rekao je predsjednik.

Straši li ta retorika ljude, upitala ga je novinarka.

- Da sam ja neki newbie, a ne prisutan 20 godina, onda bih još mogao i pristati na tu dijagnozu. Ali ljudi znaju tko sam, premijer koji je vodio zemlju u najtežim uvjetima. Ja sam odriješen. Mene su ljudi ponovno izabrali na neko mjesto, za predsjednika, bivšeg premijera. Tko je to drugi postigao? Nema ničega vulgarno, vulgarno je kad predsjednik Sabora kaže zastupniku da je smeće, a to smo čuli, kad premijer krene na nekog zastupnika, to je vulgarno, a to od mene nikad niste doživjeli. Ja imam granicu. Izašao sam iz zone komfora, pustiti da Plenković uzme vlast i iz pozicije opozicije imati šanse da dobijem mandat na još pet godina - odgovorio je.

Kazao je da za "glavnog tužitelja imamo čovjeka koji je dokazani lažov, tko se za vrijeme istrage nalazi s osobom pod istragom, laže o tome".

- E to je pravna država. Na tu pravnu državu Plenković baca izlučevine. To je razlog zašto sam ovdje i zašto ostajem ovdje - istaknuo je Milanović.

Milanović je također odgovorio i na pitanje zašto misli da je on baš taj, a dotaknuo se i Turudićevog propucanog automobila.

- Ja ne znam. Ja kažem da ne postoji neovisno sudstvo. Mi imamo za glavnog državnog odvjetnika netko tko je habitualni lažov, tko se nalazi s osobom pod istragom, laže o tome, uhvati ga se praćenjem... E to je pravna država koja ga je uhvatila. Na tu pravnu državu Plenković baca izlučevine Među njima je dogovoreno da Turudić ima zaštitu, da mu se da zaštita, on čezne za zaštitom. Imam dokaz da je to staro mjesec dana, to je nalaz iz policije. Mjesec dana nisi vidio da imaš dva zrna u autu. Ma daj molim te - odgovorio je u intervjuu za N1.

Istaknuo je kako se nikoga ne boji. "Četiri godine na čeku DORH-a je bila obična lutkica u rukama Plenkovića, kako se tada nisam bojao?", dogovorio je Milanović.

- Nikog se ne bojim. Ne bojim se ja nikoga, samo hajdučije u ovoj državi. Ja ustajem jer nemam drugo oružje osim ovog načina - rekao je.

Objasnio je što znači kada je narod pozvao na otpor.

- Pozivam da daju otpor glasovima, da izađu na izbore. Možemo svesti priču na taksiste. Jučer mi je 10 ljudi prišlo da se slikamo. Iz iskustva zaključujem da je raspoloženje u narodu takvo da se ljudi boje HDZ-a - rekao je.

Ako Plenković bude imao 76 potpisa, hoćete li mu predati mandat?, upitala ga je novinarka N1.

- Pitate me hoću se ponašati na kriminalan način? To se neće dogoditi. Onome tko ima 76 potpisa predsjednik daje mandat. Tu nema pogovora. Ja ću se ponašati u skladu s Ustavom. Nema šanse da nekome sa 76 potpisa ne dam mandat - rekao je i otkrio da će ostavku dati "u trenutku kada skupe 76 ljudi za konstituiranje Sabora".

- Što je Kolinda 2015. godine radila? Ne pada mi na pamet da nakon 37 dana kao Grabar Kitarović prijetim raspisivanjem izbora, to je udar na Ustav, to je ona napravila. Tumačiti Ustav u RH može svatko. Mi nemamo Ustav kao Amerika gdje su zapisani svi pripremni radovi, gdje se točno zna kako je nastajao Ustav. Jeste li vi pročitali Ustav? Sve jasno piše. Ajde da završimo sve ovdje. Mogu li završiti rečenicu, neugodni ste... 30 dana, 30 dana, eventualno na samom kraju formiranje tehničke vlade i novi izbori. To je Kolinda razvalila 2015. godine, srušili su Ustav. Sve ću napraviti u skladu s Ustavom.

Upitala ga je i u kojem trenutku će dati mandat ako nitko neće imati većinu.

- Čekat ću maksimalno koliko Ustav dopušta. Ne histeriziraš, ne odaješ se histeriji HDZ-a, ne prijetiš, ne formiraš potajno svoju vladu. E to neću raditi, čekat ću. Može se dogoditi da netko dobije mandat, a nema 76 potpisa - rekao je Milanović.

Što ako to potraje jako dugo?, upitala ga je novinarka, a Milanović je odgovorio da ne razumije pitanje.

Novinarka ga je upitala koliko se dugo može čekati. "Pročitajte Ustav. Ide se na nove izbore. Koji je vaš point? Što želite dokazati? Čekat ću u okvirima ustava. Vjerujte mi, majke mi, bit ću pošten", rekao je.

- Hoćemo završiti s tim? Ovo je javna stvar i ovdje nema slobodne sudačke ocjene. Pravila su jasna. Razgovaramo o tome jer ste uporni da izgubimo ovdje još 15 minuta. Išao sam u školu više od dva razreda, znam zbrajati.

Teoretski možemo biti bez vlade sljedeći tri mjeseca? Može li si RH to dozvoliti?

Teoretski. Hrvatska si to može dozvoliti. Hrvatsku vode ljudi koji u 7 godina nisu proveli nijednu pravu reformu, Hrvatska je na autopilotu. Belgija je bila 800 dana, 900.

Što ako Ustavni sud poništi rezultate izbora?

- Što je propisano ustavom? Ne vidim razlog da se ponište izbori. Ako predsjednik Ustavnog suda kaže hoćete li priznati pobjedu oporbe, on umjesto da kaže da nije nadležan, on kaže kibi dabi. Ako ponište rezultate, ništa, raspisujem nove izbore. Rekao sam neki dan da mogu početi hapsiti žene i djecu, pa su gebelsovci iz HDZ-a izmislili da ću ja hapsiti. Tu nema objektivnosti, to je lopovluk - odgovorio je Milanović.

Sastav suda dogovoren je s HDZ-om i SDP-om.

Kakvu odgovornost ja snosim za to? Političku, u jednom mjeri da. Ali ovakav sud više ne može postojati. Pravilo da se bira suce dvotrećinskom većinom sam napisao ja misleći da će se onemogućiti većinu da nasilnički običnom većinom bira kog hoće. Ispalo je još gore. jesam li to mogao znati? Trebam li odgovarati nekom? I svejedno su me izabrali za predsjednika.

Kako ćete se ponašati u službenoj izbornoj kampanji od Uskrsa, s obzirom na upozorenje USUD-a?

Mogu raditi s tim što hoće, ja ćču s eponašati tako da zaštitim interese i integrirtet nekih stranaka, a to da ću biti prisutan, apsolutno ću biti. Hoće li dolaziti na skupove SDP-a ili Mosta, rekao sam da neću.

Jasno je dakle da bi Rijeke pravde trebale odnijeti HDZ, ali nije jasno što će to napraviti?

- Rijeke pravde imaju visoku nutritivnu i energetsku vrijednost, iako ne djeluju kao tsunami, one su dobre. Prvo bih se pozabavio mirovinama koje ispadaju iz svih lažljivih priča o nominalnom rastu plaća, a pad standarda umirovljenika – prosječna mirovina je pala. Događa se propadanje zemlje. Radit ćemo sve da mirovine budu 50 posto prosječne plaće. To je 750 mil eura u proračunu, to RH može bez problema izdržati. Zakonima, za koje ne treba dvotrećinska većina. Imamo situaciju gdje HDZ obećava 25 posto povećanje mirovina, 35 posto povećanje plaća u odnosu na sadašnju prosječnu, na cirka 1600 eura. Znači prosječna mirovina će i dalje zaostajati za prosječnom plaćom. Ovo je pisala umjetna inteligencija, ali niska. Realna kupovna moć. 2016. Da se malo maknemo od benzina, jer hrana strašno poskupljuje, jer to je vrijeme da se rkene prema lancima ekstra porezima, većim nego što plaćaju sada, a to će vezati i uz plaće koje isplaćuju - rekao je.

