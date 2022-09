VIDEO Filipović: Sa Škugorom nikad nisam razgovarao o Ini. Tražit ću odlazak cijele Uprave

Ministar gospodarstva Davor Filipović uskoro će dati izjavu o navodima iz novog Nacionala da je lagao o svojim odnosima s Damirom Škugorom i o tome da je tajnim mjerama uhvaćen u razgovoru te da su navodno komunicirali oko HEP-a.

Podsjetimo, neslužbeno i kratko nam je rekao upućeni sugovornik iz DORH-a da nije točna informacija da su snimljeni i razgovori Filipovića i Škugora.

- Nemam njegov broj, nikad nismo pričali na telefon, nisam s njim razmijenio poruku, znam ga površno sa skupova - izjavio je ranije ministar o Škugoru koji je uhićen kao mozak pljačke Ine teške milijardu kuna

Damir Škugor je uhićen zbog preprodaje Inina plina s još četvero ljudi koji su mu u tome pomogli. USKOK ih tereti da su na preprodaji zaradili milijardu kuna za koju je oštećena Ina.

U uvodu je spomenuo nekoliko priča o sebi, za koje kaže da nisu bile točne.

- Rekao sam da nikad nisam razgovarao s njim i da ga poznajem površno. I to je jedina istina. Naveo sam nekoliko primjera u kojem smjeru ide pisanje tog tjednika. A vidim iz nekoliko medija i da iz DORH-a to potvrđuju - rekao je.

- Ni na koji način ne mogu biti vezan s ovim što se događalo. Nekorektno je da me se povezuje s koruptivnom aferom, s kojom nemam veze. Kako sam mogao znati, ako sam imenovan dva mjeseca kasnije. Ja ću vas pravovremeno izvjestiti o svim radnjama koje se poduzimaju - rekao je.

- Nitko ne spominje one koji vode glavnu riječ u Ini, a to su Mađari. Tražimo kolektivnu odgovornost uprave, o svemu ću vas pravovremeno izvijestiti - rekao je.

- Ja nisam tužio nijedan medij. Neću ga tužiti ni sada. A to što sam s nekim razgovarao na nekom skupu, netko koga sam površno poznavao, to neću komentirati, to vodi u dodatne laži. Nikad nisam razgovarao s njim telefonski - kazao je.

- Tražit ću smjenu cijele uprave, i mađarskih predstavnika i naših dodao je.

- Sutra je razgovor gdje dolaze predstavnici MOL-a, ministarstva, gdje ćemo otvoriti sve teme. Ovakav način upravljanja nije više moguć. Svima je u interesu postaviti korporativno upravljanje na zdrave noge - rekao je.

Još jednom tvrdi da nema njegov broj i da ga nije zvao te ponavlja da se ovo događalo prije njegovog dolaska u NO.

Dizel poskupljuje, cijena benzina pada

Komentirao je i nove cijene goriva

- U tijeku je telefonska sjednica vlade, prelazimo na tjedno računanje cijena - rekao je Filipović.

Dodao je kako će benzin pojeftiniti za 57 lipa, na 10,62 kuna. Dizel poskupljuje 54 lipe i nova cijena bit će 12,84. Ograničit ćemo cijenu plavog dizela, rekao je.

- Rekao sam vam, znam ga površno. Sve oko Ine događalo se prije mog dolaska. Nikakve veze to nema sa mnom, to je pitanje za ljude koji su tada bili u Ini - rekao je Filipović na još jedno pitanje oko odnosa sa Škugorom.

Komentirao je i paket mjera te rekao da će najveći dio tereta preuzeti HEP.

