Testovi na koronu koja se detektira iz sline dodatno će pojednostaviti postupak “dijagnoze”. Ni oni niti već postojeći kućni testovi, u primjeni dvadesetak dana, nisu, međutim, dovoljni za službenu dijagnozu, pa tako onda niti za prelazak granice ili općenito COVID potvrdu. Od njihovih dobavljača doznajemo da je dosad u Hrvatskoj prodano nešto manje od sto tisuća testova, što bi ih bilo oko pet tisuća po danu. Navala na njih je bila veća prvih nekoliko dana, a zatim se potražnja stišala. Kupuju ih, međutim, hoteli i kampovi, čak i neki autobusni prijevoznici, a tijekom ljeta veledrogerije očekuju i registraciju još nekoliko vrsta tih kućnih bris-testova.



Pouzdanost postojećih je 98 posto, što znači da je mogućnost pogrešnog rezultata jako mala. No “kvaka” je u tome da osoba koja napravi kućni test i on se pokaže pozitivnim, za razliku od službenog PCR testa, nigdje neće biti registrirana. Ako je test pozitivan, na savjesti je oboljele osobe da to onda prijavi i svojem liječniku te napravi i službeni, PCR test na koronu.

I u neke je drogerije, po jeftinijoj cijeni, stigao kućni bris-test na koronu, dosad je bio dostupan samo u ljekarnama.