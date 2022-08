Uskoro počinje četvrti Fažana Media Festival. Program je posvećen ženama i medijima

Od 5. do 11. rujna u Fažani se održava na Fažana Media Fest, međunarodni multimedijalni novinarski festival čija će glavna tema biti “Žene i mediji”.

Među nekolko panela koje na ovogodišnjem Fažana Media Festu priprema Media Diversity Institute iz Londona bit će i panel ‘Mediji, novinari & nasilje prema ženama – izmjena postojećih praksi’.

U raspravi će sudjelovati: Maja Čečen – direktorica Fonda B92, Đurđa Radulović – Mreža novinarki Crne Gore, Ognen Janeski, Valbona Sulce – Albanian Women in Audiovisual. Moderirat će: Maša Mileusnić, novinarka).

Kao i svake godine i ovaj put u sklopu festivala bit će održana i trodnevna radionica na temu medijske pismenosti koja će, kao i svi ostali programi, biti besplatna.

Također ćemo imati i radionicu na temu ‘Diskriminacija, žene i mediji; pojmovi i praksa’.

Pozivamo novinare, one koji to to žele postati kao i sve ostale koji žele sudjelovati na radionicama da nam se jave i potvrde sudjelovanje.

U šest dana festivalskog programu imat ćemo čak 12 rasprava i predavanja na razne teme povezane sa ženama i medijima uz sudjelovanje mnogih poznatih novinarki i medijskih stručnjakinja kao i njihovih muških kolega iz raznih zemalja.

Teme će biti od radnog položaja žena koje su zaposlene u medijima, preko novinarki koje su obilježile povijest profesije do agresije prema novinarkama, ali i sudbinama žena čije su živote uništili mediji.

Tradicionalni termin, drugi tjedan rujna u Fažani će uz stručne skupove biti ispunjen i mnogim drugim sadržajima vezanima za novinarstvo i medije koji će biti zanimljivi i široj publici kao što to i inače činimo.

Festivalski program sadržavat će tematske rasprave, izložbe, projekcije filmova te scenske nastupe.

Prateći program uključivat će i nekoliko glazbenih večeri.

4. Fažana Media Fest, međunarodni multimedijalni novinarski festival, kao i sve dosadašnje, organiziraju Centar za istraživačko novinarstvo kao glavni organizator te Općina Fažana, Turistička zajednica Fažana i udruga Informo kao suorganizatori.

Cijeli program možete pronaći OVDJE.

Najčitaniji članci