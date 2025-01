Uskoro počinju upisi prvašića, ovo su ključni datumi u 2025.

Uskoro počinju upisi u prve razrede osnovnih škola za 2025. godinu za djecu koja će do 1. travnja tekuće godine napuniti šest godina. Upisi će se provoditi online kroz sustav e-Upisi, a postupak počinje 15. veljače. Oni bez vjerodajnica na e-Građani moći će prijave obaviti u školi kojoj dijete pripada po upisnom području. Neke su županije već izvijestile o početku upisa, poput Istarske i Primorsko-goranske.

Nakon prijave, osim vremenika upisa, roditelji će u sustavu moći vidjeti i popis djece koja bi trebala upisati prvi razred. Ako dijete, školski obveznik, nije na popisu, roditelji se trebaju obratiti najbližoj osnovnoj školi.

Datumi online upisa u prve razrede ujednačeni su na nacionalnoj razini, a ovo su ključni termini

Postupak prijevremenog upisa ili privremenog oslobađanja: 15. 2. 2025. u 00:00 do 31. 3. 2025. u 23:59

Postupak redovnog upisa: od 15. 2. 2025. u 00:00 do 15. 3. 2025. u 23:59

Postupak redovnog upisa za djecu s teškoćama u razvoju: 1. 2. 2025. u 00:00 do 15. 4. 2025. u 23:59

Utvrđivanje psihofizičkog stanja: 1. 4. 2025. u 00:00 do 15. 6. 2025. u 23:59

Utvrđivanje psihofizičkog stanja za djecu s teškoćama u razvoju: 1. 2. 2025. u 00:00 do 15. 6. 2025. u 23:59

Nakon prijave, roditelji će moći izabrati dodatne mogućnosti koje se nude u školi koja je dodijeljena, poput izbornih predmeta i produženog boravka. Imaju li razloga, roditelji mogu izraziti želju i za upis u drugu školu, od one kojoj dijete pripada.

Odgode upisa

Imaju li opravdani razlog, može se tražiti i odgoda upisa, a ona se može tražiti samo jednom za jednu školsku godinu, na prijedlog stručnog povjerenstva.

– Dijete kojem je odgođen upis u prvi razred osnovne škole sljedeće godine bit će uvršteno u popis školskih obveznika radi ponovnog utvrđivanja njegova psihofizičkog stanja, a do polaska u školu obvezno je, ako to dopušta zdravstveno stanje djeteta, pohađati program predškole, navode iz Ministarstva.

– Odgodu upisa predložit će stručno povjerenstvo škole ako procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj, ako se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti/rehabilitirati nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj, opisano je u sustavu upisa u prvi razred.