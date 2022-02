Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u predvorju gradske uprave održava redovnu konferenciju za medije.

Govoreći o narednoj sjednici Gradske skupštine, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec najavila je projekt Sovica, za koji je Zagreb pred potpisivanjem sredstava iz EU fondova.



- Radi se o specifičnom programu vrtića da ponude produženi boravak do 21 sat - rekla je dodavši kako se planira i rad s djecom s poteškoćama, s darovitom djecom te s djecom strancima.



Vrijednost projekta je 5,5 milijuna kuna.



- Već u ožujku bi ovi programi ušli u vrtiće koji sudjeluju u projektu - rekla je.



Vezano za upitnik koji je Grad poslao roditeljima odgojiteljima, Dolenec je poručila kako je on dobrovoljan i anoniman.



- A s ciljem da kvalitetnije profiliramo korisnike - istaknula je.

Obnova privatnih zgrada

Nakon Dolenec, obratio se i zamjenik Luka Korlaet koji je govorio o obnovi nakon potresa.

- Obnova javnih zgrada odvija se punom parom, a pored toga tu je i tema privatnih zgrada u kojoj također aktivno sudjelujemo i činimo sve što je moguće u našoj ingerenciji. Alocirali smo 160 milijuna kuna za 2022. iz Fonda, a obnova bi trebala krenuti u ožujku - poručio je.

Zapovjednik JVP Zagreb, Siniša Jembrih, izvijestio je kako su prošle godine imali 4600 intervencija, od čega je JVP odradio 3593.



- Uklonili smo prošle godine 3216 kvadratnih metara fasada koje su prijetile građanima. Oko 1000 dimnjaka koji su visili s krovova. A u onom prvom potresu sve je bilo puta dva. I ovog vikenda smo imali uklanjanje dimnjaka u Dubravi i jučer i danas uklanjanje fasada - istaknuo je.

'Nema kašnjenja u plaćanju za žičaru'

Nakon Jembriha, obratio se gradonačelnik Tomašević.

- Prva tema je vezana za žičaru. Što se tiče Dopel Mayera nema nikakvih kašnjenja u plaćanju, to nije točno. Objavljena je odluka danas o javnoj nabavi. Tehnički pregled je bio u petak, nakon toga bi trebala biti uporabna dozvola i onda ide dozvola Ministarstva prometa. Mi već i sad možemo dobiti uporabnu dozvolu, ali želimo smanjiti buku jer su se građani žalili. Ta javna nabava završila je s jednom ponudom, ali ponuđač nije ispunio uvjete. Idemo ipak u to i potpisat ćemo ankes ugovora s Dopel Mayerom i oni će napraviti radove na drugoj postaji u iznosu od 1,7 milijuna kuna i dodatne radove na stupovima kako bi se smanjile vibracije i to će biti napravljeno kako bi se dodatno smanjila buka i kako se ne bi narušavala kvaliteta života građana - rekao je Tomašević.

Dodao je kako je tih 1,7 milijuna kuna tek jedan posto opreme žičare.

Druga tema o kojoj je govorio su školski odbori. Rekao je da su popunjeni u potpunosti.

-Pozvali smo građane da se jave i uključe i interes je bio odličan. imali smo 2.963 prijave za 192 odbora. Javilo se 1650 građana. Ključno je da škole postanu ustanove uklopljenje u život lokalne zajednice -rekao je Tomašević.

Govorio je i o stanju o plinari. "Interna kontrola je još uvijek u tijeku", rekao je Tomašević o reviziji u plinari.

Sortirnica otpada

Tomašević se pita tko ne bi bio za sortirnicu otpada kojom grad može prerađivati otpad i zarađivati. Ističe kako će se građanima odvajanje otpada isplatiti i kako je pošten sustav da svatko plaća po količini otpada.

-Ne vidim kome nije u interesu da Zagreb ima sortirnicu. Takvo postrojenje je neusporedivo sa spalionicom i ni na koji način neće narušiti kvalitetu života u gradu. Odvojeni otpad ići će u sortirnicu i na tome ćemo mi zarađivati, a ne privatne tvrtke. U prošloj vlasti nije izgrađeno ni jedno postrojenje. napravili smo zaokret u glomaznom i biootpadu, a sad radimo to i za suhe reciklate- rekao je gradonačelnik. Dogradonačlenik Korlaet najavio je pak kako se projekt zbrinjavanja žrtava zagrebačkog potresa iz Hostela Arena u gradske stanove pri kraju.

Na pitanje o aneksu ugovora koje su iz Plinare dobile bjelovarske javne ustanove priključene na Gradsku plinare Zagreb po fiksnim cijenama, dok zagrebačke ne, Tomasević je poručio kako mora to provjeriti.

- Ovisi sve kakvi su bili uvjeti javne nabave. Provjerit ću - rekao je.

Što se tiče covid potvrda, Tomašević je istaknuo da se zakoni moraju poštivati.

- Imamo sedam pozitivnih na antigenski test. Oni koji nisu cijepljeni ne mogu doći na radno mjesto u upravi. Upozoravali smo da će biti problema s radom službi. Imamo veliki broj zaraženih i treba organizirati javni prijevoz, odvoz smeća... Činjenica je kako se omikron ponaša i možda bi trebalo revidirati mjere kako bi Grad mogao funkcionirati. Nekoliko milijuna kuna nas je dosad koštalo testiranje zaposlenika - kazao je Tomašević.

Tomašević je rekao kako će roditelji vrtićke djece koja zbog samoizolacije izbivaju iz vrtića većinu mjeseca platiti 40 posto manju naknadu.