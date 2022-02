Riječ je o projektu koji će služiti kao središnje mjesto informiranja građana o mentalnom zdravlju s obzirom na to da će tim web portalom na jednom mjestu biti objedinjeni svi projekti Grada Zagreba i gradskih zdravstvenih ustanova u području zaštite mentalnog zdravlja, koji će na taj način postati vidljiviji i dostupniji za građane.

Na portalu su ujedno objedinjene stručne informacije koje će svim skupinama građana koje trebaju podršku i pomoć osigurati jednaku dostupnost službi za mentalno zdravlje i njihovih programa.

Nakon predstavljanja aplikacije, gradonačelnik Tomislav Tomašević je odgovarao na novinarska pitanja. Na pitanje o visokim cijenama plina, Tomašević je rekao da svi opskrbljivači građanima isporučuju plin po definiranim cijenama.

'Napravit ćemo sve što možemo oko cijena plina'

- Nadam se da će Vlada ići s paketom mjera koji će spriječiti značajan rast cijene plina. U tom smislu, više puta smo isticali da treba ići ne samo s mjerama, nego i s vaučerima i financijskim paketima koji adresiraju energetsko siromaštvo, one građane koji su najviše ugroženi. Tu ne govorimo samo o plinu. Mi ćemo napraviti sve što možemo, krenuli smo s projektom koji adresira najugroženije, vezano uz izolaciju i štedne uređaje. Što se tiče povećanja cijena za posebne korisnike, to je problem koji je uzrokovan individualnom odgovornosti Uprave, a dijelom i cijenama koje su svugdje porasle. To je razgovor koji se vodi i dalje između Plinare i Vlade i drugih aktera. Mi smo u kontaktu s Vladom, mislim da prepucavanje neće pomoći, treba pronaći rješenje - poručio je.

- Postoji nekoliko opcija i scenarija, ali nadam se da ćemo rješenje naći s državom. Ne bih o njima javno dok se one ne iskristaliziraju - rekao je i poručio kako će to morati biti ubrzo jer nema puno vremena.

- Građani još to nisu osjetili, ali su u opasnosti da osjete. Država to treba riješiti, oni imaju sve mehanizme u rukama. Mi ćemo tu vidjeti što možemo napraviti, Uprava Plinare isto traži rješenja koje nemaju veze s državom - istaknuo je.

Što se tiče ustanova kojima je grad osnivač, Tomašević je rekao kako se pazi da ne dođe do nikakvih ''udara'' cijene plina.

- Pazimo da ne dođe do nikakvih udara, udara cijene plina. Dom u Nazorovoj je državna ustanova i moramo naći rješenje, alternative su vrlo problematične - rekao je na pitanje o slučaju Dječjeg doma Zagreb u Nazorovoj ulici koji je dobio 400 posto veći račun.

U tijeku je upravo revizija i kontrola prošle Uprave, a Tomašević je rekao kako se, u najmanju ruku, radi o nesavjesnom poslovanju.

- Na tržištu postoje različiti opskrbljivači, svatko ga može promijeniti. U studenom je ponuđeno da se raskinu ti ugovori budući da Plinara nije mogla zbog cijena jamčiti uslugu. Neki od korisnika su to napravili i raskinuli ugovore. Drugi su imali jeftinije, ali i dalje skuplje od onoga što su bile prošle godine. Zato kažem da nije problem samo u Gradskoj plinari Zagreb, ne može rješenje biti samo na razini jednog poduzeća - istaknuo je.

- Pučka kuhinja je prioritet, još da u ovakvoj krizi dođe do problema pa da ne može funkcionirati, to se ne smije dogoditi - rekao je.

O otvorenom proračunu

Osvrnuo se i na proračun, ponovio kako će on biti objavljen na četvrtoj razini detalja, iako je po zakonu potrebna tek druga razina. Odnosno, objavit će detaljniji proračun nego što je to zakonski potrebno. Najavio je da će objavljivati i transakcije, ali i uvođenje riznice.

- Svaka ustanova ima svoje prihode i rashode, to ne dolazi u pitanje. Ovo se tiče aktivnosti i upravljanja, riječ je o kontroli velikog sustava - istaknuo je.

'Idemo prema tome da se Jakuševec zatvori'

Što se tiče glomaznog otpada, Tomašević je poručio kako bi drobilica trebala doći ovaj mjesec, a čeka se još ishođenje svih dozvola.

- Sve će se odvajati u sortirnicu, očekujemo da se dio pokrije iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Idemo prema tome da se Jakuševec kao odlagalište zatvori - rekao je.