Tomašević: Postavljat ćemo solarne panele na krovove, dobili smo 7 i pol milijuna kuna

Zagrbački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa svojim suradnicima održava redovnu konferenciju za novinare u predvorju Gradske uprave.

- Govorit ću o dvije teme jedna je vezana za solarizaciju Zagreba, a druga se odnosi na davanje kućica u zakup za vrijeme Adventa - rekao je na početku Tomašević.

Prvo je govorio o solarizaciji krovova na području grada Zagreba.

- Radi se o 7 i pol milijuna kuna bespovratnih sredstava i instalirat će se paneli za 1,4 megavata energije. Idemo i na sunčane krovove na bazenu Utrine, na zgradi Čistoće, dječji vrtić Trnsko. Planiramo solarne ćelije postavljati na zgrade u vlasništvu grada - rekao je Tomašević i dodao da je riječ o projektu iz norevškog fonda.

Dodao je kako planiraju na oko 500 objekata u vlasništvu Grada Zagreba i još oko 300 u vlasništvu Holdinga instalirati solarne ćelije.

Govorio je o promjenama u načinu dodjele kućica na zagrebačkom Adventu i rekao kako se nada da više neće biti epidemioloških mjera.

- Ostat će za određene lokacije javne dražbe, a za određene će ići natječaji. Bit će fiksne cijene, a zatim će Povjerenstvo na temelju programa odabrati organizatora, koji će imati obvezu da odrade ugostiteljsku ponudu prijavljenu na natječaju nego i da odrade cijeli kulturni program tih 30 dana - rekao je.

- Imat ćemo i javne natječaje za Advent po kvartovima kako on ne bi bio koncentriran samo na širi centar grada - dodao je Tomašević.

Istaknuo je kako će se povećati broj kućica obzirom na koliziju nogometnog Svjetskog prvenstvena s Adventom zbog čega se očekuje veći broj posjetitelja.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec govorila je o otvaranju prostora za peticije građana kako bi teme koje su važne građanima dođu na dnevni red Gradske skupštine.

- To je alat kojim građani mogu tražiti da se nešto uvrsti u dnevni red Skupštine. Problem je bio prag od 10 posto prikupljenih potpisa birača, tada se mora raspravljati o uvrštenju u dnevni red. Našli smo rješenje. Poštujemo zakonski prostor, ali smanjujemo prag na jedan posto birača da nešto mogu staviti na dnevni red - rekla je Dolenec.

- U mogućnosti smo najaviti proslavu Praznika rada s obzirom na ukidanje epidemioloških mjera, a proslava će se tradicionalno održati u Maksimiru. Program smo malo promijenili, bit će Novi Fosili, zbor Ivan Goran Kovačić i još drugi izvođači, bit će i grah i štrukle i program za djecu - rekla je Dolenec.

Zamjenki Luka Korlaet govorio je o spomeniku Holokaustu na glavnom zagrebačkom kolodvoru.

- Sljedeći tjedan u srijedu otvorit ćemo spomenik. Tada se slavi dan sjećanja na Holokaust i to nam se činilo kao najprimjerenije za otvoriti spomenik - rekao je Korlaet.

Najavio je i proširenje pješačkih zona.

- Zatvorit će se dio Stare Vlaške, dobili smo suglasnost vijeća gradskih četvrti i MUP-a, projekt je spreman i ambicija je da taj projekt zaživi koncem svibnja odnosno početkom lipnja - rekao je Korlaet.

Gradonačelnik je potom počeo odgovarati na novinarska pitanja, a prvo je odgovarao o saniranju veslačke staze na Jarunu.

- Radimo na tome da se to konačno kvalitetno uredi, a ne samo sanira i naša je obaveza da to investiramo i da taj problem riješimo jer je to bitno ne samo za Zagreb - rekao je Tomašević.

Zatim je zamjenica Dolenec govorila o prenamjeni gradskih prostora u dječje vrtiće.

- Projekti izgradnje vrtića u kratkom roku ne mogu odgovoriti na velike zahtjeve za vrtiće. Pedagoški standardi su dosta čvrsti oko veličine prostora i da vrtići moraju biti u prizemlju ili na prvom katu i zato smo se okrenuli prostorima mjesne samouprave. Obišli smo veliki broj tih prostora i početkom ožujka našli smo se s čelnicima mjesnih samouprava. U većem dijelu mislim da smo se usuglasili, a oko nekih prostora moramo još provjeriti neke elemente i dozvole. Nismo definirali sve prostore, ali značajan dio jesmo - rekla je Dolenec.

Korlaet je govorio i o potresnoj obnovi.

- Ja bih volio vjerovati da je ministar Paladina sposoban provesti obnovu. O svim točkama obnove govorimo otkad smo preuzeli vlast i upozoravamo na ono što se može i treba napraviti. Načelno se slažem s tim točkama. Grad Zagreb će i dalje biti partner - rekao je Korlaet.

Uključio se i Tomašević koji je dodao kako obnova privatnih zgrada nije u ingerenciji Grada i da se oni trude maksimalno pomoći u pokretanju obnove, ali kako glavnu odgovornost za provedbu imaju država i Fond.

- Država ima sve instrumente, ako mi kao Grad možemo pomoći hoćemo - rekao je Tomašević.

- Ministar je izbor premijera i ja ne ulazim u kadrovske odabiru, a krajnja je odgovornost za obnovu također na premijeru. Volio bih da konačno možemo vidjeti gradilišta po gradu. Krajnje je vrijeme da se to dogodi i ne vidim razlog kako se na Baniji već grade kuće, a u Zagrebu još nije napravljena nijedna - rekao je Tomašević.

Tomašević je odgovarao i na pitanja oko stadiona na Maksimiru.

- Nešto što se nije 20 godina riješilo ne može se riješiti preko noći.Radimo punom parom da se ti problemi riješe, ali smo pažljivi oko zakonskih okvira - zaključio je Tomašević.

