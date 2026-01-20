Uskoro presuda majci koja je ispustila kćer u Savu, suđenje je trajalo četiri mjeseca

Nešto manje od četiri mjeseca trajalo je suđenje 34 - godišnjakinji koja je početkom prošle godine, 15. siječnja, svoju trogodišnju kćer kod zagrebačkog Jankomirskog mosta ispustila u Savu. Na Županijskom sudu u Zagrebu u utorak bi trebala saznati presudu. Prijeti joj do 40 godina zatvora.

Tog hladnog 15. siječnja oko 16.10 sati žena je sama nazvala policiju i rekla im da je s djetetom u rukama ušla u rijeku Savu u blizini Jankomirskog mosta. Sve žurne službe odmah su pohitale na mjesto događaja. Nju su pronašli mokru i promrzlu, no ne i dijete.

- Nakon liječničke obrade, 34-godišnjakinja je uhićena i dovedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje poradi sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva bliske osobe - izvijestila je tad zagrebačka policija.

Odmah su digli i policijski helikopter s posadom specijalne policije iz Lučkog. On na sebi ima termovizijske i druge kamere, koje i inače služe za otkrivanje osoba u najtežim uvjetima i na teško dostupnim terenima. Potraga je nastavljena i sljedećih dana, a u njoj je sudjelovalo stotinjak ljudi. Među njima svi rodovi policije PU zagrebačke i Ravnateljstvo civilne zaštite, vatrogasci, volonteri HGSS-a, Crvenog križa Zagreb... Čamcima su pretraživali vodu, a češljali su i obalu rijeke. Curicu su tražili i potražni timovi sa psima. Kako je vrijeme prolazilo, širili su područje potrage i na druge županije duž toka Save.

A onda je 22. ožujka stigla uznemirujuća vijest iz Srbije. Zaglavljeno za splav na lijevoj obali Save u Novom Beogradu pronađeno je tijelo djevojčice. Tijelo je u vodi bilo dulje, zbog čega nije bilo lako odmah utvrditi dob djeteta. Na djevojčici su pronašli i ostatke odjeće - ružičaste majice s kapuljačom i smeđih hlača. Tijelo su prevezli na Institut za sudsku medicinu na obdukciju kako bi utvrdili identitet i uzrok smrti. Prvo su provjerili je li prijavljen nestanak djeteta koje odgovara opisu u Srbiji, a uzorak DNK usporedili su s uzorcima u bazi MUP-a Srbije. Nije bilo poklapanja pa su istražitelji potražili pomoć kolega u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kako bi identificirali djevojčicu.

Suđenje je bilo zatvoreno za javnost zbog zaštite žrtve koja je bila jako mlada, njenog maloljetnog brata i oca, koji su sekundarne žrtve u ovom slučaju. To su zatražili i tužiteljstvo i obrana, a i sama žena je zavapila u sudnici radi zaštite njenog drugog djeteta.

- Radi činjenice da je riječ o djetetu izrazito niske kronološke dobi koje je žrtva kaznenog djela teškog ubojstva, zbog toga što je optužena ovdje prisutna majka tog djeteta, kao i radi zaštite obitelji, pogotovo maloljetnog brata žrtve, ovo sudsko vijeće je donijelo odluku da se javnost isključi u cijelosti iz ovog postupka. Postoji bojazan za psihofizički razvoj maloljetnog brata i kako bi medijsko praćenje na njega moglo utjecati, mogućnost sekundarne viktimizacije, a u slučajevima kaznenog djela ubojstva žrtva nije samo ona nad kojom je počinjeno kazneno djelo, već i cijela obitelj - rekla je na početku suđenja predsjednica sudskog vijeća.