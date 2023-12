VIDEO 'Teško ozlijeđeni radnik je stabilno. Neugodan miris ne bi trebao biti opasan za ljude'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet najavili su ranije press konferenciju u gradskoj upravi u 15:30. Tema je odron otpada na Jakuševcu u Zagrebu.

PRATITE UŽIVO:

Novi odron smeća na Jakuševcu, drugi u manje od mjesec dana, dogodio se jutros oko 6:40 sati. Zatvorena je Sajmišna cesta od Jakuševca u smjeru zapada. Jakuševec je zatvoren za odlaganje otpada, a gdje će se otpad odlagati, još uvijek se ne zna. Na terenu je bila i policija. Troje radnika Zagrebačkog holdinga je ozlijeđeno, od kojih jedan radnik teže - ostao je bez ruke.

Prije gotovo mjesec dana, 11. studenog, se na zagrebačkom odlagalištu otpada aktiviralo veliko klizište i došlo je do odrona.

- Radnik je trenutno stabilno, izvan životne opasnosti. Osobno sam se čuo s članovima obitelji. Izrazio žaljenje i ponudio svu pomoć i stojim na raspolaganju za bilo kakvu situaciju. Ostali radnici su pušteni na kućnu njegu - rekao je zagrebački gradonačelnik.

Neugodan miris s Jakuševca

- Ono što sigurno zanima građane je utjecaj na zdravlje građana. Što se tiče kvalitete zraka, imamo cijelo vrijeme mjernu postaju, no tražili smo i dodatna mjerenja. Ona su se pokazala da plinovi koji uzrokuju neugodan miris, primarno su, sumporovodik i amonijak, mjerenja su pokazala da su ispod graničnih vrijednosti što znači da neugodan miris ne bi trebao biti opasan za zdravlje građana. NZJZ Andrija Štampar će svakih nekoliko sati obavještavati javnost o rezultatima mjerenja - naveo je.

- Nema direktne ugroze, nadamo se da će tako i ostati - istaknuo je Tomašević.

Gdje će se odlagati otpad?

- Prema neslužbenim informacijama iz Državnog inspektorata, u krugu 300 metara od mjesta odrona neće se dozvoliti odlaganje, ali nadamo se da će normalno odlaganje otpada krenuti sutra ujutro. To su informacije koje imamo od Državnog inspektorata - otkrio je Tomašević.

- Vezano za sastanak u Vladi, čuo sam se s predsjednikom Vlade. Želimo razgovarati o tri hitne teme da se konačno zatvori odlagalište Jakuševec, a otvori Resnik. Tu je pitanje financiranja - rekao je Tomašević te dodao da očekuju informaciju koliko novca mogu dobiti iz EU fondova.

- Drugo pitanje je vezano uz lokaciju. Centar za gospodarenje otpada u Resniku potvrđen je nakon odluke, više puta. Mi nemamo dvojbi da je Resnik najbolja lokacija za takvo postrojenje koje s obzirom na najmodernije tehnologije će biti takvo da neće imati utjecaja na kakvoću života. Danas je gradski HDZ spomenuo Resnik u negativnom kontekstu. Nadam se da je to nesporazum jer su za njega glasali i 2017. i 2018. - rekao je Tomašević.

- Treće pitanje je pitanje Zagrebačke županije. Mi smo službeno tražili da taj Centar za gospodarenje otpadom ne bude zajednički sa Zagrebačkom županijom jer je upravo to razlog što se 20 godina nije izgradio. Inzistiramo da ovo bude postrojenje samo za Grad Zagreb. Vjerujem da je svima u interesu nakon 20 godina obećanja zatvoriti Jakuševec. Mi smo to obećali, na tome radimo, ali nijedna županija to ne može sama. Nužan je konsenzus između Vlade i Grada - otkrio je gradonačelnik.

- Nigdje se danas neće odlagati otpad s obzirom na očevid. Vidjet ćemo dalje s Državnim inspektoratom. Očekujemo da će krenuti već idući dan na dijelu plohe koji nije zahvaćen ovim odronom - odgovorio je na pitanje novinarke.

'Krajnje je vrijeme da se ovo riješi'

Tomašević se osvrnuo i na izjavu premijera Andreja Plenkovića koji se čudio kada je čuo optužbe da je Vlada odgovorna za situaciju na Jakuševcu.

- Nisam rekao da je Vlada odgovorna za odron, nego da želim razgovor o rješenju za zatvaranje Jakuševca. S resornim ministrom razgovaram već pola godine, nisam još dobio povratnu informaciju. Bilo je prioriteta, razumijem, ali je krajnje vrijeme da se ovo riješi. Već tjednima tražimo od Vlade sastanak da ovo riješimo jer jedino tako možemo naprijed - rekao je Tomašević.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Odron smeća na Jakuševcu | Video: Marta Divjak/24sata

- Rado bih da sam naslijedio grad u kojem ne pucaju cijevi, u kojem je Jakuševec zatvoren. Samo treba malo volje. Grad je tu spreman značajan dio financirati - rekao je.

Oporba je pozvala na ostavku šefa Čistoće Davora Vića.

- To je očekivano od oporbe da zazivaju ostavke. Tražili su ostavke i kad je bio štrajk. Ovo se ne smije događati. Rado bih da sam naslijedio grad u kojem ne pucaju cvijevi jer se nisu održavale 30 godina i u kojem je riješen problem Jakuševca. On je ponudio ostavku Upravi Holdinga, no pričakat ćemo sve nalaze da se utvrdi tko je odgovoran. Kad se to utvrdi, bit će sankcija, o kome god se radi. Tražili smo očitovanje od izvođača, tvrde da ne znaju što je uzrok odrona. Da je sve što se tiče odlaganja i tvrtke u lancu po pravilima struke i dozvolama. Ako je to točno, onda treba revidirati projekt star 20 godina - rekao je zagrebački gradonačelnik.

Šef Čistoće: Nemam puno opcija

- Mi nemamo puno opcija. Dok odlagalište postoji, ono se mora koristiti, ali napokon se mora sjesti za stol i dogovoriti da zatvorimo Jakuševec i stavimo to iza sebe - rekao je šef zagrebače Čistoće Davor Vić.