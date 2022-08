VIDEO Filipović: Ovaj ugovor je potpisan prije mog dolaska. Zatražit ću izvanrednu reviziju

Ministar gospodarstva Davor Filipović sazvao je za ponedjeljak ujutro veliki sastanak s upravom Ine i očitovanje o cijelom slučaju velike plinske pljačke, čime je šteta za Inu više od milijardu kuna. Sastanak bi trebao početi oko 9 sati, a Filipović je uoči sastanka dao i kratku izjavu.

- Čestitao bih svim onima koji su bili uključeni u otkrivanje ove afere. Proteklih dana bilo je onih koji su pokušali dovesti u pitanje moju odgovornost. Bio sam više od četiri mjeseca član Nadzornog odbora Ine, moram vas razočarati, sporni ugovor potpisan je dva mjeseca prije nego sam imenovan u NO Ine. To se sve događalo od 2020. godine. Poznato je tko je sve bio predsjednik NO, članovi ...- poručio je.

- Moram naglasiti, nisam podržao usvajanje zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora gdje su usvajani planovi za 2022. godinu jer nisam sudjelovao u tome. Osim detaljnog obrazloženja zatražit ću i izvanrednu reviziju plinskog poslovanja za 2020., 2021. i dio 2022. - rekao je ministar i dodao da je važno da revizija analizira sve ugovore Ine, nabavne cijene. Kaže i da treba napraviti reviziju internih kontrola.

- Moram istaknuti kako je reakcijom službi Porezne uprave razotkrivena ova afera, blokirana imovina. Vidimo da sustav funkcionira. Osobno nisam imao nikakva saznanja o ovom pitanju - rekao je na pitanje o tome jesu li dobili kakva upozorenja.

Naime, N1 je objavio kako je iz Plinare istočne Slavonije Vlada upozorena na sporne visoke zarade u preprodaji plina, ali, da navodno nitko nije reagirao.

Slučaj će u 11 sati komentirati u Ministarstvu financija i resorni ministar Marko Primorac uz šefa Ureda za sprječavanje pranja novca Antu Biluša i ravnatelja Porezne uprave Božidara Kutlešu.

